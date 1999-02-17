Дуэт «Седмица» стал дипломантом Международного фестиваля «Невские купола»

Екатеринбург, 4 декабря, «Православная газета». В Санкт-Петербурге завершился международный фестиваль-конкурс современной православной духовной песни в честь новомучеников и исповедников российских «Невские Купола». Дипломантом творческого смотра, прошедшего в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, стал вокальный дуэт «Седмица», созданный на приходе в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга - преподаватель музыки Экспериментальной школы Станислав Ширяев и ученица 7 класса Анастасия Пирожкова.

В фестивальные дни они посетили мастер-класс по хороведению для руководителей ансамблей, побывали на обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу и в нескольких храмах северной столицы. В Александро-Невской в Лавре уральцы приложились к мощам св. блгв. кн. Александра Невского, осмотрели некрополь, старинное кладбище, семейные склепы, часовенки и могильные камни известных петербуржцев - князей, митрополитов, адмиралов, ученых музыкантов, политиков и других. Но главное – приходской дуэт получил от профессионалов рекомендации по вокалу и песенному слову. В планах исполнителей - доработка старых песен и работа над новыми, а также запись альбома. Участие в столь масштабном фестивале подарило екатеринбургским вдохновение, и теперь «Седмица» намерена принимать участие во всех конкурсах православной песни.