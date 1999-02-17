Торжественную дату отметили в ракетной дивизии

Екатеринбург, 4 декабря, «Православная газета». 1 декабря годовщину со дня образования отметила 42-я Тагильская ракетная дивизия. В связи с событием митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил поздравительный адрес командиру 42-й дивизии ракетных войск стратегического назначения генерал-майору Юрию Сытнику. В поздравительном адресе Владыки говорится о том, что личный состав дивизии достойно продолжает воинские традиции, проявляя мужество и совершенствуя профессиональное мастерство в выполнении поставленных государством задач. Правящий архиерей выразил надежду на то, что взаимодействие Екатеринбургской митрополии с 42 дивизией ракетных войск стратегического назначения в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания личного состава дивизии будет укрепляться и преумножаться. В этот праздничный день митрополит Кирилл пожелал командованию, личному составу и ветеранам 42 дивизии РВСН крепкого здоровья, мира, долгих лет жизни и помощи Божией во всех добрых начинаниях.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.