Коллектив ЦПШ Большого Златоуста посетил храм свв. Царственных страстотерпцев в п. Сарапулка

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Екатеринбург, 1 декабря, «Православная газета». Коллектив воскресной школы храма Большой Златоуст г. Екатеринбурга совершил поездку в храм Святых Царственных Страстотерпцев поселка Сарапулка. О поездке педагоги мечтали давно, особенно после того как узнали, что он теперь приписан приходу Большой Златоуст. После Литургии и трапезы, взяв благословение настоятеля иерея Виктора Явича, паломники отправились в путь на комфортабельном автобусе и 17 личных автомобилях. Дорогой продолжили чтение жития Царской семьи, начатое за трапезой в школе. Небольшой сельский храм поразил путешественников старинными иконами и уютной атмосферой. В молебне с акафистом святым Царственным страстотерпцам, совершенном отцом Дионисием, принял участие и детский хор Большого Златоуста.