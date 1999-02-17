Коллектив ЦПШ Большого Златоуста посетил храм свв. Царственных страстотерпцев в п. Сарапулка

Екатеринбург, 1 декабря, «Православная газета». Коллектив воскресной школы храма Большой Златоуст г. Екатеринбурга совершил поездку в храм Святых Царственных Страстотерпцев поселка Сарапулка. О поездке педагоги мечтали давно, особенно после того как узнали, что он теперь приписан приходу Большой Златоуст. После Литургии и трапезы, взяв благословение настоятеля иерея Виктора Явича, паломники отправились в путь на комфортабельном автобусе и 17 личных автомобилях. Дорогой продолжили чтение жития Царской семьи, начатое за трапезой в школе. Небольшой сельский храм поразил путешественников старинными иконами и уютной атмосферой. В молебне с акафистом святым Царственным страстотерпцам, совершенном отцом Дионисием, принял участие и детский хор Большого Златоуста.