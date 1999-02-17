Православная газета

Православная газета

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Профессия сестры милосердия становится популярной

Екатеринбург, 1 декабря, «Православная газета». По благословению протоиерея Сергия Циммера сестричество милосердия на приходе святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца города Тавды ведет деятельность по многим направлениям социального служения. Одно из них – посещение детской районной больницы. Сестры окропляют святой водой болящих детей и их мам, помазывают освященным маслом, раздают свежие номера «Православной газеты» и памятки о таинстве Крещения. Сотрудники больницы - врачи-педиатры и медсестры педиатрического отделения визиты сестер милосердия воспринимают доброжелательно и всегда их ждут. В отделении замечают, что на детей и мам они действуют успокаивающе, а кто-то хочет задать им свои вопросы о вере. Посещая больницу или болящих на дому, сестры милосердия несут свое служение со смирением и терпением и вызывают многих тавдинских девочек желание им подражать.

 
 
 

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