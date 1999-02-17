Православная газета

Православная газета

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Пятиклассники Тавды смастерили для мам кукольных ангелочков

Екатеринбург, 1 декабря, «Православная газета». Мастер-класс по изготовлению кукольных ангелов провели для учащихся пятых классов в средней школе № 9 города Тавды. Сотрудницы духовно-просветительского центра «Древо познания» научили детей выражать свои чувства не только при помощи слов: к самому душевному празднику - Дню матери дети подарили своим мамам добрую игрушку «Ангел», вложив в каждую старание и любовь. Мастер-класс проведен в рамках сотрудничества ДПЦ «Древо познания» с образовательными учреждениями города.

 
 
 

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