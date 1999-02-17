Протоиерей Максим Миняйло принял участие в фестивале «Созвездие мужества»

Екатеринбург, 1 декабря, «Православная газета». Вчера в Главном управлении МЧС России по Свердловской области состоялся областной этап Всероссийского фестиваля МЧС России «Созвездие мужества-2017» по тематике безопасности и спасения людей. По благословению главы Екатеринбургской митрополии в мероприятии принял участие старший священник Архиерейского подворья Храма-Памятника на Крови в честь Всех святых в земле Российской просиявших г. Екатеринбурга руководитель отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Максим Миняйло.

В рамках фестиваля «Созвездие мужества» (он проходит уже девятый раз) устраивают конкурсы профессионального мастерства, избирают лучшие структурные подразделения МЧС России и награждают победителей конкурса «Лучший по профессии». В специальных номинациях «За содружество во имя спасения», «По зову сердца», «Герои среди нас» и «Дети-герои» участвуют и сотрудники других организаций - те, кто с риском для жизни помогли пострадавшим, проявили активное милосердие и мужество в чрезвычайных ситуациях.

В пастырском слове, обращенном к собравшимся, протоиерей Максим Миняйло подчеркнул, что лучшие качества человека - его внутренняя красота, способность пожертвовать собой для спасения другого - часто проявляются в самых критических ситуациях. И что фестиваль помогает выявлять и отмечать такие подвиги. Конкретные примеры простых людей, ставших настоящими героями, очень важны, особенно для воспитания молодежи. Одним из таких героев стал алтарник храма Иоанна Предтечи г. Реж Сергей Петрович Никитин, который спас тонущего в ледяной воде 30-летнего мужчину.

14 мая 2017 года Сергей Никитин с коллегами возвращался домой из храма. При входе на мост через реку Реж они услышали крик на противоположном берегу и увидели упавшего с крутого берега в воду мужчину. Не раздумывая, Сергей бросился на помощь. Мужчина не подавал признаков жизни и начал погружаться под воду. Сергей Петрович подтащил тонущего к берегу и вытащил на сушу. Прибывшие врачи скорой помощи оказали спасенному медицинскую помощь, но мужчина остался жив только благодаря решительным действиям Сергея Никитина. Интересно, что сам Сергей плохо плавает. А десять лет назад он спас человека из снежного заноса. Сергей Петрович Никитин стал одним из номинантов Всероссийского фестиваля МЧС России в номинации «Герои среди нас» и награжден медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Истории спасения людей, наряду с правилами безопасности жизни, стали темами и для творческого блока фестиваля: после подведения итогов жюри присудило награды победителям всероссийского конкурса на лучшие фильм, репортаж, фотоработу, статью по тематике фестиваля.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.