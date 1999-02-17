Первоклассники Экспериментальной школы посетили музей ВМФ

Екатеринбург, 1 декабря, «Православная газета». Первоклассники Экспериментальной общеобразовательной школы храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга посетил музей Военно-морского флота им. святого праведного адмирала Российского флота Феодора Ушакова. На пороге музея юных экскурсантов встретил ветеран ВМФ сержант морской авиации Тихоокеанского флота В.В. Андреев. Прежде всего Виктор Васильевич обратил внимание юных экскурсантов на памятные доски погибшим морякам, установленные на фасаде музея. А затем, к восторгу детей, перевоплотился в бывалого моряка - в тельняшке и бескозырке.

Побывав в трех выставочных залах музея, школьники увидели немало интересного: фотографии моряков, макеты кораблей, якоря, штурвал и др. Экскурсовод оказался человеком с незаурядным чувством юмора, что сделало пребывание в музее настоящим событием. Виктор Васильевич загадывал загадки, рассказывал, для чего на тельняшке нужны полоски, что такое рында, сколько непобедимых и находчивых адмиралов было в истории российского флота и какими отважными были наши моряки и пехотинцы. Под рассказ о подвигах моряков и особенностях службы на морском флоте ученики Богородице-Владимирской школы мерили пилотки подводников и бескозырки, рассматривали форму моряков и костюм водолаза. Запомнились первоклассникам разноцветные морские звезды, настоящий морской краб с огромными клешнями, модели кораблей и рассказ, о том, как в войну спасали детей. В музее ВМФ ребята почувствовали себя настоящими патриотами.