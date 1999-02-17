Православная газета

Православная газета

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Икона Божией Матери «Табынская» продолжает шествие по каменской земле

Екатеринбург, 1 декабря, «Православная газета». По благословению епископа Каменского и Алапаевского Мефодия по территории Каменской епархии продолжается крестный ход с образом Табынской иконы Божией Матери, привезенным на каменскую землю казаками Оренбургского казачьего войска. В течение ноября святыня побывала уже в десяти благочиниях епархии. В декабре «Табынская» посетит еще пять: Алапаевское, Тавдинско-Туринское, Тугулымское, Талицкое и Байкаловское. С иконой пребывает и ковчег с 20 частицами мощей святых угодников Божиих. Среди них частицы мощей святителя Николая Мирликийского, свт. Игнатия Брянчанинова, свт. Феофана Затворника, святых врачей Косьмы и Дамиана, Луки Войно-Ясенецкого и др.

 
 
 

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