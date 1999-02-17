Православная газета

Православная газета

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Мастер-класс «Волшебник» провели в воскресной школе Иоанно-Предтеченского собора

Екатеринбург, 1 декабря, «Православная газета». В воскресной школе, действующей при кафедральном Иоанно-Предтеченском соборе г. Екатеринбурга, прошел мастер-класс «Волшебник». Занятие организовали в качестве подготовки к празднованию Рождества Христова. Во время урока ребята освоили навыки изготовления праздничных игрушек, которыми они смогут украсить свои рождественские елочки. Мастерица-рукодельница показала детям, как можно разнообразить украшения, используя подручные материалы, имеющиеся в каждом доме.

 
 
 

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