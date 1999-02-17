Открылась запись на участие в первой зимней экспедиции «За други своя»

Екатеринбург, 1 декабря, «Православная газета». В Православной службе милосердия давно знают: для того, чтобы найти настоящих друзей, нужно поучаствовать в хорошем, интересном деле. Нравственно-патриотическая экспедиция «За други своя» приглашает детей в возрасте от 11 до 17 лет на первую зимнюю смену, которая пройдет с 28 по 30 декабря в маленьком уральском селе Савино. Это одно из уникальных мест Среднего Урала, ставшее любимым местом паломничества благодаря гостеприимству и трудам настоятеля храма во имя святой Параскевы Пятницы отца Алексея Бунькова. Тема трехдневной зимней смены «Путь к Рождеству Христову».

Участники экспедиции будут помогать старинному местному храму и учиться делать то, что умели их сверстники сто лет назад: рубить и пилить дрова, топить печи, ухаживать за домашними животными – лошадьми, коровами и курами. Матушка Любовь поделится с девочками старинными рукодельными умениями, но в целом нынешняя смена станет не учебной, а «празднично-игровой», ведь она состоится накануне новогодних праздников, Рождества Христова и зимних каникул. Также ребята поучаствуют в ночной игре «Горлица» с использованием маскировочных белых костюмов (или халатов). Смена пройдет под покровительством святой великомученицы Параскевы, которая почитается на Руси как заступница семьи и православных родителей. Стоимость трехдневной зимней смены нравственно-патриотической экспедиции «За други своя» 3500 рублей. Количество мест ограничено. Запись по телефонам: 8 (912) 210-40-00 и (343) 200-07-04.