Участники научной конференции обсудили перспективы развития Сухоложья

Екатеринбург, 1 декабря, «Православная газета». Ежегодная научно-практическая конференция «Сухоложье в истории Урала: связь времен» собрала в Сухом Логу краеведов, представителей общественных движений и организаций, духовенство, учителей, студентов и школьников. Научный форум открыл глава городского округа Сухой Лог. Приветственное слово епископа Каменского и Алапаевского Мефодия зачитал благочинный протоирей Владимир Казанцев. Прозвучавшие доклады, подготовленные на основе документальных свидетельств, раскрыли самые сложные периоды жизни Сухоложья на основе событий в годы войны, раскулачивания крестьян, преследований за православную веру. Работа пленарного заседания завершилась показом коллекции традиционного народного костюма, устроенным студентами медицинского колледжа совместно с Центром народной культуры.

Работа конференции продолжилась в трех секциях, их участники проанализировали достижения и перспективы традиций и промыслов Сухоложья. Представители Центра традиционной народной культуры предложили внести в воспитательный школьный процесс изучение праздничных традиций, используя, например, сотрудничество с фольклорным объединением «Уральские традиции». Сухоложские мастера и исследователи выразили готовность развивать местные промыслы - от изготовления знаменитых пряников, выполненных в стиле знаменитой «Сухоложской свистухи», до традиционного народного костюма Камышловского уезда. Также состоялись выставка народных кукол от клуба народной текстильной куклы «Славянка» и презентация исследовательской деятельности, проведенной по музеям бывшего Камышловского уезда Пермской губернии. Большую помощь в работе секций оказали студенты-добровольцы из Асбестовско-Сухоложского филиала Свердловского областного медицинского колледжа.