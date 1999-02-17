Мастерицы Ново-Тихвинской обители разработали к Рождеству изящную вышивку

Екатеринбург, 1 декабря, «Православная газета». Каждый год к празднованию Рождества Христова сестры швейной мастерской Ново-Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга разрабатывают необычную вышивку, которая может стать запоминающимся подарком и украсить любой дом. В этом году они вышивают изящные именные мешочки для детей и взрослых, оригинальную подложку для настенных часов и нарядные вышитые игрушки на рождественскую елку. Приобрести уникальные вышитые сувениры к Рождеству можно в магазине Ново-Тихвинской обители в Екатеринбурге (ул. Зеленая Роща, 1), Москве (ул. Большая Полянка, 29а) и Санкт-Петербурге (Синопская набережная, 34/36).