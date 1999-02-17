Кадеты и казаки хутора «Благовещенский» приняли участие в раздаче горячего питания бездомным

Екатеринбург, 30 ноября, «Православная газета». По приглашению добровольцев Православной службы милосердия г. Екатеринбурга несколько кадет Исетского казачьего корпуса им. Св. Цесаревича Алексия в сопровождении казаков хутора «Благовещенский» приняли участие в раздаче горячего питания бездомным жителям Екатеринбурга. Акция проходит уже не первый год: каждый вторник и четверг в холодное время года вечером добровольцы Православной службы милосердия раздают бездомным пищу, приготовленную собственноручно. Кадеты четко выполнили поставленную задачу, раздав голодным людям по порции макарон с котлетами и хлебом, а также горячий чай с пряниками. Руководство хутора благодарит кадет корпуса и их родителей, которые не побоялись отпустить своих детей на выполнение такой непростой миссии.