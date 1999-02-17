Теплую одежду для бездомных собрали в храме св. Луки Крымского

Екатеринбург, 30 ноября, «Православная газета». В минувшее воскресенье после совершения Божественной литургии в храме во имя святителя и исповедника Луки Крымского г. Екатеринбурга, что в Компрессорном поселке (ул. Карельская, 52), организовали сбор теплых вещей для бездомных. Принималась зимняя мужская одежда, теплые носки и варежки. Акция прошла в рамках Международного дня благотворительности «Щедрый вторник» и была рассчитана на поддержку людей, оказавшихся в сложной ситуации. Настоятель прихода о. Анатолий Куликов обратил внимание прихожан на то, что бездомность — это страшно, и неважно, по какой причине человек оказался на улице.