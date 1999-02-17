Успенский собор на ВИЗе посетил иеромонах из Псково-Печерского монастыря

Екатеринбург, 30 ноября, «Православная газета». Духовная встреча жителей Верх-Исетского района г. Екатеринбурга с насельником Псково-Печерского монастыря иеромонахом Анатолием состоялась в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе. Отец Анатолий давно знаком с настоятелем Успенского собора отцом Евгений Попиченко и принял его приглашение побывать на уральской земле. О. Анатолий рассказал о своем служении и ответил на вопросы горожан. Видеозапись встречи можно посмотреть на сайте Успенского собора.