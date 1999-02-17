Предприятия Группы Синара и ТМК поддержали международную инициативу #Щедрыйвторник

Екатеринбург, 30 ноября, «Православная газета». Сотрудники предприятий-попечителей Благотворительного фонда «Синара» присоединились к международной акции #Щедрыйвторник. 28 ноября волонтеры фонда провели ярмарку самодельной выпечки. Средства от продажи направлены на помощь старшему специалисту по работе с физическими лицами СКБ-Банка в г. Архангельске Наталье Дедюхиной, дочка которой страдает от тяжелого заболевания. Чтобы сердце девочки не остановилось, ей необходимо пройти несколько курсов лечения, каждый стоимостью 30 тысяч рублей. Мама воспитывает девочку одна, поэтому коллеги пришли ей на помощь. Предприятия ТМК, расположенные в Свердловской области, также присоединились к международной инициативе #Щедрыйвторник, выбрав благополучателей в Каменске-Уральском и Полевском. Открытость и массовое участие в акции создают новый импульс для вовлечения в благотворительность разных групп населения. Результаты такого взаимодействия впечатляют.