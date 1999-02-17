Православная газета

Православная газета

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В храм Георгия Победоносца при ИК-12 привезли мощи святых

Екатеринбург, 30 ноября, «Православная газета». В храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца, расположенный на территории ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской области (г. Нижний Тагил), привезли ларец с мощами святых угодников. Среди святынь - часть древа Животворящего Креста Господня и часть пояса Пресвятой Богородицы. Святыни в пенитенциарное учреждение доставил священник, который побеседовал с осужденными, рассказал им несколько эпизодов из жизни святых угодников, о чудесных исцелениях, происходивших в ответ на искреннюю молитву ко святым. После совершенного отцом Олегом молебна к мощам святых смог приложиться каждый желающий.

 
 
 

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