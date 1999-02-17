Православная газета

Православная газета

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На Совете руководителей ЦПШ обсудят подготовку к фестивалю в честь св. вмц. Екатерины

Екатеринбург, 30 ноября, «Православная газета». Рабочая встреча директоров церковно-приходских школ пройдет сегодня в 15-00 в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии. Руководителям школ предстоит решить несколько оперативных вопросов по организации деятельности воскресных школ, проанализировать сделанное за первое полугодие и обсудить подготовку школ к участию в XIV фестивале чтецов, алтарников и хоровых коллективов в честь св. вмц. Екатерины, который состоится 15 и 16 декабря в Екатеринбурге. Одним из важных вопросов встречи станет обсуждение подготовки воскресных школ к встрече Рождества: проведению детских утренников, гуляний, паломнических поездок и других мероприятий, которые традиционно устраиваются в дни Святок. Особое внимание уделят организации миссионерского служения школ в Рождественские праздники.

 
 
 

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