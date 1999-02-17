Православная газета

Православная газета

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Служба милосердия подготовила к Дню матери фильм о семейном доме «Радость моя»

Екатеринбург, 30 ноября, «Православная газета». К Дню матери Православная служба милосердия в Екатеринбурге представила зрителям телеканала «Союз» третий и заключительный короткометражный фильм из документального проекта «Милосердие». Главными героями сюжета стали супруги Вячеслав и Елена Афанасьевы и семеро их приемных сыновей - Даня, Арсений, Игорь, Толик, Алексей, Владимир и Тихон. Один из полных забот дней из жизни этой необыкновенной семьи запечатлели специалисты «Уральской кинолаборатории» Алексей Никишин и Андрей Ветошкин. В фильме приняли участие и сотрудники службы милосердия. Главная идея фильма – ощущение счастья. Отец семерых приемных детей и глава семейного дома «Радость моя» Вячеслав Афанасьев так говорит о своей нынешней жизни: «В основном трудно, но местами так радостно, как никогда не было прежде».

 
 
 

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