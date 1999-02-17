Паломники из Нижней Туры прикоснулись к святыням Невьянска и Верхнего Тагила

Екатеринбург, 30 ноября, «Православная газета». По программе проекта «Истинный свет православия» Нижнетагильской епархии паломники Нижней Туры осуществили поездку в Невьянск и Верхний Тагил. Проект «Истинный свет православия» направлен на приобщение к православной культуре через знакомство с историей родного края времен богоборчества. Участники группы узнали о жизни и подвигах уральских новомучеников - иерея Петра Иевлева, диакона Вячеслава Луканина, священника Иоанна Вишневского, о 193-летней истории Преображенского собора, в котором побывали на богослужении и причастились Святых Христовых Тайн. В верхнетагильской Знаменской церкви паломники приложились к чудотворной иконе Божией Матери «Знамение», которая находится здесь с 1753 года, и поклонились многочисленным старинным образам. Побывали и на могиле протоиерея Симеона Боголепова, прослужившего настоятелем храма в верхнетагильском завод до самой своей кончины в 1895 году.

По материалам Нижнетагильской епархии.