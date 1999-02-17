К 165-летию Мамина-Сибиряка ДПЦ «Сретенье» подготовил материалы о его матушке

Екатеринбург, 30 ноября, «Православная газета». В связи с 165-летием со дня рождения знаменитого уральского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка Духовно-просветительский центр «Сретение» г. Верхняя Салда Нижнетагильской епархии подготовил к Дню матери материалы о его матушке - попадье Анне Семеновне Маминой. Дочь сельского священника Семена Стефановича Степанова родилась в селении Горный Щит (Средний Урал) в 1831 году. Анна Семеновна прожила в Горном Щите 17 лет, получив начальное образование в родительском доме (она умела читать, писать и считать по первым правилам арифметики). В 17 лет вышла замуж за выпускника Пермской духовной семинарии Наркиса Матвеевича Мамина и венчалась с ним в родной Покровской церкви.

Самые счастливые семейные годы молодых прошли в приходе Висимо-Шайтанского завода. Тут родились их дети: Дмитрий, Владимир и Елизавета. В письмах, беседах и воспоминаниях «Из далекого прошлого» (1902) Д.Н. Мамин-Сибиряк вспоминал светлую духовную атмосферу своей семьи, семейную традицию коллективного чтения русской классики, величественную уральскую природу. Анна Семеновна была верной помощницей и советчицей мужу, а детям дарила бесконечную материнскую любовь и заботу. В свободное время она сидела за рукоделием или чтением книг и могла процитировать наизусть произведения Пушкина, Лермонтова и Некрасова.

Анна Семеновна хорошо знала своих детей и замечала у Мити склонность к воображению. Женщина вела дневник, в котором отражено православное воспитание детей, умение с ними ладить, преодолевать трудности. По воспоминаниям современников, Дмитрий Наркисович боготворил свою мать. Она же до смерти хранила его письма, а их было 450 штук. В Нижней Мамин-Сибиряк пережил с матушкой свою тяжелую болезнь, потерю отца, поиски смысла жизни, сожительство с чужой женой, а в Санкт- Петербурге - рождение больного ребенка, заботу о дочери, установление отцовства. Умерла Анна Семеновна 21 марта 1910 года в Екатеринбурге и похоронена на территории Ново-Тихвинского монастыря. Светлая ей память.

По материалам Нижнетагильской епархии.