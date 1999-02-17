Фестиваль медиа творчества стартовал в православной гимназии Нижнего Тагила

Екатеринбург, 30 ноября, «Православная газета». Первый открытый фестиваль медиа творчества «Добрый мультик» организовали в Православной гимназии во имя святого благоверного Великого князя Александра Невского №11 Нижнего Тагила. Он пройдет в рамках медиа лаборатории «Князь» по созданию мультфильмов цикла «Новомученики и исповедники Церкви Русской». Реализация проекта стала возможной благодаря грантовому конкурсу «Православная инициатива». Принять участие в фестивале могут обучающиеся и детские коллективы в возрасте от 3 до 17 лет; педагоги и руководители студий и кружков детской анимации; семьи и семейные коллективы, занимающиеся со своими детьми созданием мультфильмов, и все желающие.

Идея конкурса - использовать в качестве наиболее эмоционального воздействия на детскую душу мультфильмы – возникла с целью познакомить детей с еще одним способом их творческого самовыражения. Номинации фестиваля отражают идеалы добра, чистоты, духовного возрождения общества, глубокое чувство веры, семейные ценности, гражданственность, обращение к отечественной истории. Есть также номинации, касающиеся тем выбора профессии, милосердия, красоты родной природы. В отдельные номинации выделены мультфильмы, посвященные новомученикам и исповедникам Церкви Русской, и мультфильмы, созданные педагогами и родителями для детей и совместно с детьми.

Отборочный этап конкурса уже начался и продлится до 4 декабря. Период определения финалистов - с 5 по 10 декабря. Заключительный этап конкурса пройдет с 11 по 22 декабря. Требования к конкурсным работам см. на сайте Нижнетагильской епархии.