В честь дня небесной покровительницы Екатеринбург посетят два Патриарха

В дни празднования памяти святой великомученицы Екатерины – покровительницы уральской столицы – Екатеринбург посетят с Первосвятительскими визитами Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор II и Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III.

Отметим, что Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III впервые посетит град святой Екатерины.

Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор II уже знаком с уральской столицей. В августе 2015 года он прилетел в Екатеринбург, совершил паломничество на Ганину Яму, поклонился святыням Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря и Иоанно-Предтеченского собора, встретился с полпредом Игорем Холманских и губернатором Евгением Куйвашевым и завершил визит торжественным приемом государственных, научных и общественных деятелей.

В рамках своего нынешнего визита Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор II совершит 10 декабря Божественную литургию в Александро-Невском Ново-Тихвинском монастыре.

Напомним, 7 декабря 2017 года, в день празднования памяти святой Екатерины, в Свято-Троицком кафедральном соборе состоится архиерейская Божественная литургия. Ее возглавит приглашенный на эти праздничные дни Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, хранитель Гроба Господня.

По завершении праздничного богослужения, в 11:30, по улицам града святой Екатерины пройдет общегородской крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни святой Екатерины.

В дни празднования памяти святой Екатерины в уральской столице традиционно проходят праздничные мероприятия, посвященные памяти великомученицы – покровительницы города.