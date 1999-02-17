Добрых людей приглашают к сотрудничеству в центр «Бонус»

Екатеринбург, 29 ноября, «Православная газета». Два раза в неделю дети, проходящие лечение и реабилитацию в филиалах Научно-практического центра «Бонум» г. Екатеринбурга (ул. Краснокамская, 36), собираются в особой комнате, где нет процедур, уколов и медицинских документов, а есть краски, кисточки, пластилин и листы белого ватмана. В этой комнате волонтеры Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии проводят с больными детьми творческие занятия. Они готовят тему занятия и выбирают техники, с помощью которых можно эту тему раскрыть.

При этом очень нужна помощь взрослых: к урокам нужно приготовить все необходимое (например, вырезать шаблоны и т.п.), а во время занятия уделить внимание каждому ребенку. Бабушки и мамы часто тоже включаются в творческий процесс, но иногда им требуется отдых (что очень важно для родителей особенных детей). У каждого добровольца есть основная работа, семья и повседневные заботы, но они все-таки приезжают к больным детям, в том числе - в дом-интернат для детей-инвалидов (ул. Ляпустина, 4), которые крайне нуждаются в прогулках. Волонтеров здесь с особым нетерпением.

Информация для тех, кто может уделить час своего времени на общение с больными детьми: творческие занятия в НПЦ «Бонум» проходят по вторникам и четвергам с 19-00 до 20-30; прогулки в доме-интернате для детей-инвалидов - по субботам, а собеседования с новыми добровольцами в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе - каждое воскресенье.