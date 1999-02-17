Вознесенская воскресная школа Екатеринбурга встретила свое 25-летие

Екатеринбург, 29 ноября, «Православная газета». Одна из старейших в Екатеринбурге церковно-приходская школа храма в честь Вознесения Господня отметила в ноябре 25-летие со дня своего образования. В честь юбилея в воскресной школе прошел праздничный концерт с участием выпускников и бывших педагогов. В этот день Божественную литургию в Вознесенской церкви возглавил настоятель прихода епископ Среднеуральский Евгений. После богослужения Владыка, духовенство, прихожане, учащиеся, родители и педагоги вместе с многочисленными гостями собрались в библиотеке храма на торжественное открытие праздника.

Отметив активную жизнь школы и прихода, Владыка Евгений предложил посмотреть серию видеороликов из хроник церковно-приходской школы Вознесенского храма об участии педагогов и воспитанников в приходских и епархиальных мероприятиях, паломнических поездках. Выпускники и преподаватели 1990-х годов поделились воспоминаниями о прошлом, а нынешние ученики подготовили выступление о жизни своей школы и прихода в настоящем.

Воскресенская воскресная школа стала и одной из крупнейших в Екатеринбурге - в ней занимается больше сотни детей от 5 до 18 лет. Ребята изучают Священное Писание, закон Божий, церковнославянский язык, осваивают другие навыки и знания. Так, дети и взрослые посещают уроки по бисероплетению (в том числе вышивают бисером метровые иконы), а на «уроках мужского дела» под руководством взрослых мужчин мальчики участвуют в мужской работе при храме - например, установили турники для подготовки к турниру «Русский силомер».