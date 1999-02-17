Митрополит Кирилл поздравил с назначением командующего войсками Центрального военного округа

Екатеринбург, 29 ноября, «Православная газета». Указом президента Российской Федерации от 22 ноября на воинскую должность командующего войсками Центрального военного округа назначен генерал-лейтенант А.П. Лапин. В связи с назначением митрополит Кирилл направил Александру Павловичу поздравительный адрес, в котором выразил отметил, что оно стало очередной и закономерной ступенью его профессионального роста. Глава Екатеринбургской митрополии выразил надежду на то, что с назначением на должность дальнейшее развитие плодотворных отношений между Екатеринбургской митрополией и войсками Центрального военного округа будет продолжено и преумножено на благо духовно-нравственного и патриотического воспитания военнослужащих, ибо для Православной Церкви попечение о Российском воинстве является важным и особым служением. Архипастырь пожелал Александру Павловичу доброго здравия, мира, благополучия, выдержки, духовной крепости и помощи Божией в служении на благо России.

Заместитель министра обороны генерал армии России Дмитрий Булгаков вручил генерал-лейтенанту А.П. Лапину штандарт. По словам заместителя министра обороны РФ, новый командующий войсками Центрального военного округа - опытный руководитель и умелый организатор, имеет опыт руководства войсками и практического применения межвидовых соединений. Александр Лапин родился в Казани в 1964 году. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба. Прошел все командные должности. Генерал-лейтенант А.П. Лапин возглавлял штаб Восточного военного округа, военно-учебный научный центр сухопутных войск, выполнял обязанности начальника штаба группировки войск в Сирийской Арабской Республике.

С назначением на должность поздравил нового командующего войсками Центрального военного округа и руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Екатеринбургской епархии Илья Новожилов.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.