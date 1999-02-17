Радость на Рождество готовят для земляков в Каменской епархии

Екатеринбург, 29 ноября, «Православная газета». Традиционная благотворительная акция «Подари радость на Рождество» стартует 1 декабря в Каменской епархии. До 7 января каждый может почувствовать себя волшебником, приготовив небольшой подарок к Рождеству Христову для нуждающихся детей из малообеспеченных семей или больных и одиноких стариков, инвалидов. Именные подарки и деньги для конкретных адресатов (их истории рассказаны на сайте епархии) неравнодушные каменцы могут принести в любой храм. Среди даров на Рождество Христово могут быть канцелярские товары, игрушки, настольные игры, конструкторы, спортинвентарь, книги, рукоделие, елочные украшения, сладости, продукты с большими сроками хранения, добротные одежда и обувь, новое белье.

Подарок для конкретного человека нужно упаковать, подписать номер адресата и оставить в Свято-Троицком соборе, а также по адресам: ул. Сибирская, 10 (по четвергам с 12-00 до 16-00) и ул. Титова, 8 (Центр гуманитарной помощи «Забота»). Время работы центра: вторник с 13-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 13-00, суббота с 10-00 до 14-00. Также в Свято-Троицком соборе находится специальная кружка - общая копилка Рождественской акции, куда желающие могут пожертвовать небольшую лепту на покупку необходимых для малоимущих вещей.

Волонтеры тоже готовятся к встрече Рождества: скоро в супермаркетах Каменска-Уральского пройдут благотворительные акции. На собранные пожертвования будут закуплены подарки, которые в течение 7-10 января священнослужители вручат «благополучателям». Ежегодно с помощью неравнодушных людей Каменская епархия вручает подопечным более 300 подарков и сладостей. Среди них не только отдельные семьи и одинокие люди, но и воспитанники детских социальных учреждений. Телефон для желающих принять участие в добрых делах: 8 (904) 541-60-05.