Православная газета

Православная газета

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Знаменские образовательные чтения пройдут в Нижнетагильской епархии

Екатеринбург, 29 ноября, «Православная газета». По благословению епископа Нижнетагильского и Серовского Иннокентия с 1 по 8 декабря в Нижнем Тагиле пройдут IV епархиальные Знаменские образовательные чтения. Мероприятие состоится в рамках предварительного этапа XXVI международных Рождественских образовательных чтений. К участию приглашают благочинных церковных округов, помощников благочинных по религиозному образованию и катехизации, духовенство, педагогов воскресных школ Нижнетагильской епархии, а также государственных и административных работников, педагогов образовательных учреждений (в том числе среднего и высшего профессионального образования), научных работников, деятелей культуры и искусства, физкультуры и спорта.

 
 
 

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