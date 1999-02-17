Знаменские образовательные чтения пройдут в Нижнетагильской епархии

Екатеринбург, 29 ноября, «Православная газета». По благословению епископа Нижнетагильского и Серовского Иннокентия с 1 по 8 декабря в Нижнем Тагиле пройдут IV епархиальные Знаменские образовательные чтения. Мероприятие состоится в рамках предварительного этапа XXVI международных Рождественских образовательных чтений. К участию приглашают благочинных церковных округов, помощников благочинных по религиозному образованию и катехизации, духовенство, педагогов воскресных школ Нижнетагильской епархии, а также государственных и административных работников, педагогов образовательных учреждений (в том числе среднего и высшего профессионального образования), научных работников, деятелей культуры и искусства, физкультуры и спорта.