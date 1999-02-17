Православная газета

Православная газета

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Беседа о воспитании детей прошла в храме на Семи Ключах

Екатеринбург, 29 ноября, «Православная газета». В минувшее воскресенье в нижнем храме в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга состоялась вторая беседа иерея Алексия Можегорова с родителями. Участники встречи поговорили на тему «Откуда берутся детские пристрастия». Первая беседа была посвящена теме «Храм, семья, школа: кто есть кто в воспитании христиан». Отец Алексий обратил внимание родителей на то, какая роль в воспитании отводится родителям, учителям, священникам, кто и как влияет на наших детей, что можно и нужно делать в разных ситуациях. Аудиозапись беседы см. на сайте Богородице-Владимирского храма.

 
 
 

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