Первая лекция образовательного проекта «Беседы о русской культуре» прошла в Первоуральске

Екатеринбург, 29 ноября, «Православная газета». В минувший понедельник в Центральной библиотеке для детей и юношества г. Первоуральска прошла первая лекция совместного общеобразовательного проекта «Беседы о русской культуре», организованного для старшеклассников и учителей Первоуральского благочиния. В его основу легла серия познавательных телепередач «Беседы о русской культуре», созданная в конце 1980-х гг. культурологом и литературоведом Юрием Лотманом. Программа включает в себя курс лекций о театре, литературе, русском языке и культуре речи, кинематографе, живописи, музыке, естествознании и педагогике. Итогом реализации образовательного проекта станет конкурс творческих работ-эссе среди участников. На первой лекции учащимся и педагогам общеобразовательных школ, прихожанам храмов и воспитанникам Детской художественной школы рассказали об истории русского театра.

Открыл встречу помощник благочинного по образованию и катехизации, заведующий кафедрой теологии Миссионерского института Екатеринбургской епархии иерей Иоанн Парамонов, который отметил значение русской культуры для мировой цивилизации. Старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии и старший преподаватель Екатеринбургского театрального института Александр Дьячков ознакомил слушателей с тремя периодами истории отечественного театра и их представителями, внесшими свой вклад в развитие театрального искусства - создателями Московского Художественного театра (направление реализм) Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко, представителем символизма Николаем Евреиновым и последователем авангарда Всеволодом Мейерхольдом. Следующая лекция состоится в декабре и будет посвящена истории русской литературы.