Нижнетагильцы собирают подписи в поддержку храма прп. Сергия Радонежского

Екатеринбург, 29 ноября, «Православная газета». Храм во имя святого преподобного Сергия Радонежского в Нижнем Тагиле сравнительно молод – он был построен чуть более 10 лет назад. Но сегодня он выглядит так, словно прослужил не одну сотню лет. Строительство началось в сентябре 2000 года: заказчик НТМК доверил его тресту «Тагилстрой». Первый камень заложил Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, а в октябре 2004 года три иерарха Русской Православной Церкви - архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, епископ Сергиево-Посадский Феогност и епископ Брянский и Севский Феофилакт совершили чин Великого освящения Сергиевской церкви.

Здание получилось очень красивым. Стены и купол расписали приглашенные из Москвы художники, оформлявшие храм Христа Спасителя. Был установлен «кружевной» иконостас, появилась и главная святыня храма – образ с частицей мощей святого Игумена земли Русской. Каменный красавец с золотыми куполами стал настоящей архитектурной жемчужиной Нижнетагильской епархии. Но не прошло и 10 лет, как храм начал разрушаться. Сегодня он требует основательной реставрации.

По словам настоятеля Сергиевской церкви протоиерея Олега Шабалина, крыша начала протекать уже в первый год эксплуатации, что привело к появлению грибка на внутренних росписях. Как оказалось, у храма отсутствует гидроизоляция, и во время оттепелей или сильных дождей цокольный этаж заливает. К тому же в помещениях цокольного этажа (кроме крестильни) нет вентиляционных отверстий, отчего хронически сырые стены покрылись грибком. Но главное - при строительстве использовали некачественный кирпич, и со временем он начал просто рассыпаться – слоями. Буквально через два-три года после освящения начали обрушаться и все три крыльца храма. Центральное прихожане укрепили за свой счет и по всем правилам, а два других, на которые не хватило денег, превратились в руины. Разрушению подверглись и другие постройки - церковная лавка и здание туалета.

По предварительным подсчетам, капитальный ремонт храма обойдется в 20-30 миллионов рублей - для прихода сумма неподъемная. По благословению Правящего архиерея Нижнетагильской епархии в Сергиевском храме начался сбор подписей под обращением к администрации города с просьбой о помощи в ремонте здания. Для жителей Тагилстроя и всего города Сергиевская церковь имеет особое значение – она является центром духовной жизни целого района. Помимо богослужений в храме действуют воскресные школы для детей и взрослых, окормляется община инвалидов по слуху. Здесь же базируется кабинет социального отдела епархии, сотрудники которого ведут ежедневный прием просителей, производят выдачу вещей и продуктов питания нуждающимся, оказывают психологическую и юридическую помощь. Также в храме работают координационный центр «Милосердие» и Школа трезвости.

Члены приходской общины принимают участие в литературном кружке, занимаются в семейном клубе «Матрешка», совершают совместные паломничества по святым местам и соборные молитвы. Чтобы все эти добрые дела продолжались, необходимо приложить общие усилия и отремонтировать здания Свято-Сергиевской церкви. Духовенство Нижнетагильской епархии обращается ко всем неравнодушным с просьбой подписать обращение к администрации Нижнего Тагила. Поставить свою подпись можно в церковной лавке храма (ежедневно с 8-00 до 19-00) или в кабинете социального служения (среда-суббота с 10-00 по 18-00, в воскресенье с 10-00 по 16-00).