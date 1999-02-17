Ново-Тихвинская обитель приглашает на события декабря

Екатеринбург, 29 ноября, «Православная газета». В пятницу 1 декабря в 18-00 в Ново-Тихвинском женском монастыре Екатеринбурга пройдет традиционная «ново-тихвинская пятница». В программе встречи - просмотр фильма с последующим обсуждением и общение за чаепитием.

3 декабря в обители стартует ежегодная благотворительная акция «Подарите детям праздник» по сбору рождественских подарков для детей, живущих в деревнях Верхотурского района. Сестры с благодарностью примут игрушки, вещи, сладости и денежные пожертвования. О нуждах детей Верхотурья см. на сайте Ново-Тихвинского женского монастыря.

4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из двенадцати важнейших двунадесятых праздников Православной Церкви. Уральцев приглашают для совместной молитвы в монастырские храмы.

5 декабря - в преддверии праздника в честь святого Александра Невского всех желающих приглашают на мастер-класс по изготовлению древнерусских игрушек и сувениров времени святого воина. Мастер-классы состоятся с 11-00 до 12-00 и с 15-00 до 16-00 в монастырском магазине (ул. Зеленая Роща, 1).

6 декабря – день памяти святого благоверного князя Александра Невского. На престольный праздник монастырского Александро-Невского собора, в котором пребывает частица мощей святого князя Александра, приглашают горожан и гостей Екатеринбурга. Особые поздравления ждут именинников.

7 декабря - День памяти небесной покровительницы города Екатеринбурга - великомученицы Екатерины.

10 декабря – праздник в честь иконы Божией Матери «Знамение». Праздничную Литургию в этот день в храме в честь святого Александра Невского совершит Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор.

13 декабря - День памяти святого апостола Андрея Первозванного.

19 декабря - праздник в честь любимого в России святого Николая Чудотворца. Всех приглашают на торжественное богослужение. В храме монастыря находится великая святыня – частица мощей святителя Николая, подающего помощь в любых житейских делах и работе, разрешающего любые трудности.

25 декабря – день памяти святителя Спиридона Тримифунтского, великого чудотворца и защитника православной веры. Этому святому особенно молятся в житейских и финансовых трудностях. В храме Ново-Тихвинской обители пребывает частица его мощей.

31 декабря - праздник праведного Симеона Верхотурского. Всех желающих приглашают совершить паломничество в село Меркушино, где находится подворье Ново-Тихвинской обители, с цельбоносным источником со святой водой, от которой происходит множество исцелений. Телефон для паломников: 8 (902) 874-60-02. На сайте Ново-Тихвинского монастыря можно поздравить близких виртуальными открытками, специально подготовленными ко всем декабрьским праздникам.

Кроме того, на подворье в честь Всемилостивого Спаса (г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 12а) проходят воскресные беседы:

10 декабря состоится духовная беседа со священником;

17 декабря пройдет встреча на тему «Забытый подвижник» - с показом фотографий и просмотром документального фильма (в трапезной цокольного этажа храма Всемилостивого Спаса);

24 декабря - беседа «Рождество Христово. Пророчества, история, традиции» (также в трапезной цокольного этажа). Начало бесед в 17-30 после молебна прав. Симеону и прп. Василиску (начало молебна в 16-00). Адрес: ул. Бисертская, 12 а.