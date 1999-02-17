Сильнейшие студенческие команды викторины «Познай истину» готовятся к финальной игре

Екатеринбург, 29 ноября, «Православная газета». В течении ноября в нескольких средне-специальных учебных заведениях Екатеринбурга проходили отборочные игры интеллектуальной игры «Познай истину», ежегодно проводимой отделом по делам молодежи Екатеринбургской епархии среди учебных заведений Среднего Урала. В играх приняли участие студенты трех колледжей (им. Ползунова, медицинского, педагогического) и Железнодорожного техникума. Отборочные туры будут проходить в течение всего зимнего сезона и завершатся финальной игрой, где встретятся сильнейшие команды.

В этом учебном году главную тему интеллектуального состязания посвятили осмыслению итогов столетия (1917-2017 гг.), а потому вопросы игры затрагивали важнейшие события и малоизвестные исторические факты из истории отечественной культуры (например, роль Русской Православной Церкви в период Новейшего времени). Также были проведены игры по истории добровольчества и благотворительности в России.

По словам председателя жюри мероприятия руководителя Молодежного отдела Екатеринбургской епархии протоирея Александра Сандырева, одной из главных задач всех игр стала реализация возможности через досуговую форму общения обсуждать со студентами самые драматические события истории России, говорить о достижениях, победах и трагедиях нашей страны в период прошедшего столетия. Отец Александр отметил важность подобных мероприятий и назвал возможность общения студентов разных учебных заведений одной из приоритетных задач игры.

Участники команды «Добродетели» (колледж им. Ползунова, группа БП-256), разделившие первое место с командой отделения ОСП, отметили глубину и неординарность вопросов викторины «Познай истину», что позволило им расширить свой кругозор и углубить знания по истории и литературе. Преподаватели и студенты благодарят Молодежный отдел епархии за проведение интеллектуальной игры и с нетерпением ждут встречи с командами из других учебных заведений СПО г. Екатеринбурга в финальном туре.