Неделя: 13 новостей православного Подмосковья

В Сергиевском зале Храма Христа Спасителя в Москве состоялась презентация книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Мысли. Высказывания. Суждения» и сайта «Патриарх говорит». Наиболее яркие церковные цитаты Святейшего Патриарха Кирилла за все время его служения, начиная с принятия священного сана в 1969 г. и по настоящее время, вошли в сборник, изданный Научным центром «Русская экспертная школа». Второй проект – сайт сделан на основе этой книги. Над сайтом работали «Русская экспертная школа» и Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, которую возглавляет филолог священник Александр Волков.

Президент Российской Федерации В.В. Путин встретился в Кремле со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава государства поздравил Предстоятеля Русской Православной Церкви с днем рождения. Президент подарил Его Святейшеству картину «Успенский собор Кремля» (художник В. Лаповок). Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил В.В. Путина за поддержку сотрудничества государства и Церкви.

В Издательстве Московской Патриархии издана на английском языке книга Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Тайна покаяния. Великопостные проповеди (2001–2014)». Книга Предстоятеля Русской Православной Церкви содержит проповеди, относящиеся к Святой Четыредесятнице и Страстной седмице, когда молитвенно-аскетический подвиг является самым строгим. Основные темы книги – воздержание, покаяние, молитва и милосердие – определяются задачами духовной брани, которую ведет каждый православный в дни Великого поста. На основе глубокого знания важнейших проблем современности Святейший Владыка обращает к верующим слова назидания, исходя как из святоотеческого, так и своего личного духовного опыта.

В Музее имени Андрея Рублева открылись V ежегодные научные чтения «Россия. Грузия. Христианский Восток. Духовные и культурные связи», посвященные памяти Д.И.Арсенишвили (1905–1963), организатора и первого директора Музея имени Андрея Рублева. Чтения проходят в юбилейный для музея год – 70-летия со дня его учреждения. В Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря, где располагается Музей Рублева, митрополит Ахалкалакский Николай (Грузинская Православная Церковь) совершил панихиду. Затем состоялось открытие 2-дневной научной конференции «Россия. Грузия. Христианский Восток».

По благословению управляющего Северо-Восточным викариатством епископа Подольского Тихона в приходском доме храма Живоначальной Троицы в Останкине состоялась встреча в рамках цикла мероприятий для директоров и педагогов воскресных школ образовательных центров викариатства. Во исполнение поручения Святейшего Патриарха Кирилла в викариатстве на базах воскресных школ храмов Живоначальной Троицы в Останкине, Св. Прп. Сергия Радонежского в Бибиреве и Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове организованы викариатские образовательные центры, где можно получить методическую помощь, обмениваться опытом работы, обсуждать текущие вопросы и возникающие трудности. Созданными образовательными центрами сформирован календарь лекций, семинаров и открытых уроков.

По благословению управляющего Юго-Западным викариатством епископа Дмитровского Феофилакта состоялось открытие выставки работ учащихся изостудий, общеобразовательных и воскресных школ Юго-Западного АО «Зеркало души». В экспозиции представлено свыше 160 работ, выполненных в разных художественных техниках: акварель, гуашь, пастель, витражи, масло, графика, линогравюра и проч. Выставка приурочена к окружному этапу XXVI Международных Рождественских общеобразовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» в Юго-Западном викариатстве. На церемонии открытия присутствовали все участники выставки, их родители и художественные руководители. Каждому участнику были вручены грамота и памятные подарки.

В Читательском клубе «Православная книга» в Москве состоялся творческий вечер лауреата Патриаршей литературной премии О. Николаевой, организованный Издательством Московской Патриархии. О. Николаева прочитала несколько стихотворений и ответила на вопросы. В исполнении актрисы О. Благой прозвучал один из рассказов писательницы. Редактор журнала «Русское искусство» и альманаха «Панорама искусств» Е. Степанян поделилась своим видением явлений, происходящих сегодня в современной российской поэзии.

Общественный методический кабинет при Центральном викариатстве совместно с методистом Городского методического центра по ЦАО г. Москвы провел первый семинар для учителей общеобразовательных школ, участвующих в преподавании ОПК модульного курса ОРКСЭ. Семинар был посвящен теме «Методика организации проектной и исследовательской деятельности учащихся на уроках модуля «Основы православной культуры»». С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель Общественного методического кабинета при Центральном викариатстве протоиерей Михаил Гуляев.

В Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» состоялось открытие V Рождественских образовательных чтений Южного викариатства в рамках подготовки к XXVI Международным Рождественским образовательным чтениям «Нравственные ценности и будущее человечества». Во время проведения чтений их участники смогли ознакомиться с мобильной экспозицией музея «Советский Союз: вера и люди», которая предваряла доклад заведующего кафедрой церковной истории Московской православной духовной академии А.К. Светозарского во второй части пленарного заседания. В перерыве заседания состоялось выступление известного коллектива – Академического мужского хора НИЯУ «МИФИ» под руководством заслуженной артистки России Н.В. Малявиной.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил заседание Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя в Москве. В начале заседания Владыка выступил с докладом об итогах исполнения постановления Архиерейского Собора «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших». По окончании доклада состоялась дискуссия по вопросам работы Совета.

В доме причта храма Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще состоялся пастырский семинар на тему «Предбрачная катехизация. Основные методы и этапы работы с готовящимися вступить в брак». В семинаре участвовали клирики храмов Троицкого благочиния Северо-Восточного викариатства. Семинар открыл благочинный храмов Троицкого округа протоиерей Георгий Климов, выступив с докладом о таинстве Брака в Древней Церкви. В своем докладе он представил свидетельства святых отцов и учителей Церкви о совершении таинства в раннехристианскую эпоху.

В Донском ставропигиальном монастыре Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донской участвовали в церемонии посадки деревьев главной липовой аллеи у Большого собора Донской обители. В ней участвовали и представители Правительства г. Москвы. Восстановление исторических липовых аллей (именно липы украшали территорию монастыря до 1917 г.) осуществляется при поддержке Минприроды России. Ранее в рамках строительных и ремонтных работ, осуществляемых в последние 2 года, на территории обители были удалены старые деревья, которые могли вскоре упасть и потому представляли опасность для посетителей монастыря. Осенью 2017 г. было воссоздано историческое озеленение монастыря липами. Был использован крупномерный сорт липы, устойчивый к болезням деревьев лиственных пород. Высажено 130 деревьев.

Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла храму в честь Иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле усваивается статус казачьего. При нем размещается Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством; председатель комитета является почетным настоятелем означенного храма. Патриаршим указом им назначен митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; помощник настоятеля по взаимодействию с казачеством – иерей Тимофей Чайкин.