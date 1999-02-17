Неделя: 14 новостей Санкт-Петербургской митрополии

Духовно-просветительский центр «Невский, 177» совместно с благотворительным фондом святой Матроны Московской и координационным центром по работе с инвалидами ОЦБСС Санкт-Петербургской епархии начал проект поддержки инвалидов. Будет оказываться помощь учебной типографии «Крылья поддержки» при ОЦБСС и фонде святой Матроны Московской, где учатся и работают молодые люди с ограниченными возможностями. Здесь ребята изготавливают пазлы, открытки, сувениры, иконы, молитвословы и другую продукцию.

Фотовыставка «Святейший Патриарх Кирилл: служение на Смоленской земле» открылась в административном коридоре Санкт-Петербургской духовной академии. Передвижная фотовыставка была создана в Смоленской епархии в 2016 году, к 70-летию Предстоятеля Русской Церкви. В течение года организаторы выставки посещают различные города России и знакомят зрителей с уникальным фотоматериалом, посвященным 25-летнему периоду служения Патриарха Кирилла на Смоленщине. Около 400 фотографий повествуют о вкладе Патриарха Кирилла в дело духовного возрождения Смоленской земли.

В рамках международного культурного форума состоялась дискуссия, организованная представителями национальных творческих коллективов. Это событие дало возможность услышать мнения известных деятелей культуры, представителей общественности и органов власти. От Санкт-Петербургской епархии на заседании выступил помощник председателя епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Вадим Буренин. Отец Вадим говорил о важности возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций, о роли в этом представителей культуры. Он напомнил, что в тяжкие для страны периоды людей объединяли духовные и культурные ценности.

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил заседание оргкомитета по подготовке и проведению Архиерейского Собора. Заседание состоялось в конференц-зале Синодальной и Патриаршей резиденции Данилова монастыря в Москве. Обсуждались пункты программы Собора, который приурочен к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона и пройдет с 29 ноября по 4 декабря в храме Христа Спасителя.

Учащиеся школы при Крестовоздвиженском казачьем соборе встретились с внучкой протоиерея Григория Ковалевского Е.А. Ковалевской. Встреча была посвящена исполняющемуся 155-летию со дня рождения священника Крестовоздвиженской церкви, что в Ямской слободе. Школьники с вниманием слушали рассказ гостьи, из которого выстраивался образ неутомимого труженика и хранителя веры, собирательный образ представителя потомственного духовенства. Они поблагодарили внучку священника за то, что она посетила школу, и преподнесли ей цветы. Встреча завершилась совместной молитвой.

В рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума в Российском институте истории искусств (РИИИ) состоялась дискуссия «Русская цивилизация в исторической ретроспективе и перспективе». Спикерами стали представители духовенства, деятели науки и культуры из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. На встрече говорилось о духовно-историческом основании русской цивилизации, сакральных архетипах и символах Святой Руси, петербургском периоде российской истории, этнокультурном многообразии России.

Подготовительный этап Рождественских чтений на тему «Нравственные ценности и будущее человечества» начался в Петродворцовом благочинии. Педагогическую конференцию организовали ЦДКиО благочиния и районный отдел образования. В актовом зале отеля «Новый Петергоф» собралось около ста человек, в том числе директора общеобразовательных школ и учителя ОРКСЭ. Был отслужен молебен на начало благого дела. Приветствуя участников встречи, благочинный протоиерей Михаил Терюшов отметил, сколь актуальна заявленная тема. С заключительным словом выступил директор ЦКДиО протоиерей Георгий Лаврушин. Он говорил о значимости встречи педагогов и священнослужителей. «Задача чтений – уменьшить буферную зону между Церковью и обществом, свести ее до минимума», – сказал отец Георгий.

Показ документального фильма «Раскаленный хаос» Сергея Дебижева состоялся в Михайловском театре. Картина, созданная при поддержке Министерства культуры РФ студией документальных фильмов и кинокомпанией «Два капитана», повествует о событиях 1917 года, Первой мировой войне, переворотах, внешних и внутренних заговорах, которые привели к крушению монархии и всего миропорядка. Кинолента основана на реальных событиях, подлинных документах, цитатах, воспоминаниях очевидцев. Сам Сергей Дебижев исследует тему революции более тридцати лет, и в этом фильме ему удалось убедительно рассказать о том, какую роль Ленин, Троцкий, Керенский и другие политические деятели сыграли в разрушении Российской империи. В числе зрителей были председатель отдела по взаимоотношения Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин и руководители православных общественных объединений Санкт-Петербургской епархии.

Мультимедийная выставка «Наследие Петра Севастьянова: деятельность по сохранению и изучению афонских древностей» открылась в Президентской библиотеке в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Экспозиция рассказывает о жизни и деятельности известного археолога, путешественника, мецената, коллекционера и исследователя христианских древностей. Гости библиотеки посетили лекторий, посвященный истории рода Севастьяновых и научной деятельности археолога.

Открытый урок «Реставраторы детям» для учащихся Свято-Владимирской школы состоялся в Новодевичьем монастыре. Он был организован по инициативе Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ при участии Союза реставраторов Санкт-Петербурга и компании «Возрождение Петербурга». Специалист по связям с общественностью Союза реставраторов Л. Верник посвятила свой рассказ профессии реставратора. Сотрудник компании «Возрождение Петербурга» П. Щедрин напомнил об истории храма Казанской Иконы Божией Матери, сообщил о ведущихся в нем работах, показал материалы, которые при этом используются, рассказал, как их производили раньше и производят сейчас. В подвале собора Воскресения Словущего ребята увидели кресты собора в процессе реставрации.

Семинар для ответственных за социальную работу в благочиниях под председательством руководителя епархиального ОЦБСС протоиерея Николая Брындина прошел в епархиальном управлении. Отец Николай приветствовал собравшихся, отметив, что подобный семинар проходит во второй раз – первый состоялся весной, – и что такие собрания помогают делиться опытом. Помощники благочинных рассказывали о том, какие направления социального служения существуют на приходах. Глава социального отдела призвал помощников благочинных налаживать сотрудничество с районными администрациями. Он отметил, что среди помощников благочинных большинство – женщины, выразив радость от того, что Церковь предоставляет женщинам широкое поле для деятельности.

Проект заместителя председателя общественного совета при Архивном комитете Санкт-Петербурга Д. Петрова «Возвращение к семейным истокам, или Родословные детективы» был представлен в культурно-просветительском центре Казанского кафедрального собора. Автор рассказал о сборнике из трех аудиодисков, выпущенном радио «Град Петров». Это цикл из пятидесяти передач о том, как восстановить семейную родословную. Сотрудница радио и соавтор проекта Марина Лобанова рассказала, что, прослушав передачи, многие воспользовались советами и рекомендациями Даниила Петрова, чтобы глубже изучить историю своей семьи, страны и Церкви.

В лектории культурно-просветительского центра Казанского кафедрального собора в рамках проекта «Психологические мастерские» Института психологического консультирования и психотерапии РХГА прошла лекция на тему «Свои и чужие эмоции и чувства – как с ними жить?» Ее провел председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Дягилев. Отец Александр подчеркнул, что тема эмоций и чувств наиболее актуальна в семейных отношениях: конфликты в семье чаще всего происходят от неумения осознать и правильно выразить свои чувства.

ФСБ передало Санкт-Петербургской духовной академии иконы, которые по решению суда были конфискованы в ходе расследования уголовного дела о попытке контрабандного вывоза культурных ценностей из России. Иконы Государственный Русский музей датировал второй половиной XVIII века – началом XX века. Когда историческое здание духовной академии будет восстановлено для полноценной жизни, подавляющее большинство икон и предметов церковной утвари, которые были переданы, займут подобающее им место в залах исторического музея.