Неделя: 11 новостей православного Урала

В Екатеринбурге в 12-й раз прошел традиционный Осенний бал православной молодежи. Он состоялся в актовом зале Духовно-просветительского центра Екатеринбургской епархии. В нынешнем году бал был посвящен теме «Ценности Российской империи». По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла балы в Екатеринбурге организуют молодежный отдел епархии и координационный совет молодежных приходских клубов города. Как рассказали организаторы, главными активистами в подготовке становятся сами участники. При помощи профессиональных хореографов, стилистов, концертмейстеров они ставят танцы, создают образ, подбирают декорации и наряды, организуют праздничный фуршет, работу фотографов, выбирают ведущих, репетируют танцы, пишут сценарий мероприятия.

В Екатеринбурге по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла состоится XI ежегодный Царский силовой марафон среди команд силовых структур области. Руководитель спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии И.В. Пыжьянов провел инструктаж судей турнира из числа студентов Екатеринбургского филиала Уральского государственного университета физической культуры, разъяснил студентам основные вопросы и проблемы, возникающие при выполнении спортивных дисциплин, и поделился опытом проведения соревнований.

На 12-м км Московского тракта в Мемориальном комплексе жертв политических репрессий состоялось открытие скульптурной композиции Эрнста Неизвестного «Маски скорби. Европа – Азия», приуроченного к 80-летию «большого террора». В церемонии открытия участвовал викарий Екатеринбургской епархии епископ Среднеуральский Евгений. Преосвященный Владыка на открытии монумента привел слова Святейшего Патриарха Кирилла о том, что «сегодня памятники нужны для исцеления человека». Екатеринбург стал 2-й точкой в «Треугольнике скорби», задуманном Эрнстом Неизвестным. Автор предполагал образование треугольника из «Масок Скорби» в 3-х городах России: Екатеринбурге, Воркуте и Магадане.

Состоялась встреча ректора Екатеринбургского государственного театрального института А.А. Глуханюк и руководителя отдела культуры епархии Е.В. Хоменко по совместному дальнейшему творческому взаимодействию. Одним из совместных проектов станет театрализованная постановка, посвященная Царской Семье, а именно переписке Николая II и его невесты будущей Императрицы Александры Феодоровны. Автор и режиссер – педагог театрального института и актриса Театра юного зрителя О. Медведева. В мини-спектакле задействованы студенты старших курсов института.

Ярким событием V международной акции «Неделя за жизнь – Михаило-Архангельские дни», проходящей в эти дни в Екатеринбургской епархии, станет киноклуб, который объединит сразу три крупных площадки Екатеринбурга – светскую и церковные: Уральский федеральный университет (просветительский центр УрФУ), духовно-просветительский центр «Царский» и храм «Большой Златоуст». В программе киноклуба пройдет показ фильма «Школьный вальс» с обсуждением серьезной темы семейных ценностей. Инициаторы акции «Неделя за жизнь – Михаило-Архангельские дни» – международное движение «За жизнь». В Екатеринбурге «Михайловские дни» проводятся 3-й раз, в России – в 5-й раз.

В Центре детского творчества г. Первоуральска состоялся IV фестиваль «С верой в Россию» – совместный проект Первоуральского благочиния и городского управления образования. Городской фестиваль детского, молодежного и взрослого творчества посвящен празднованию Казанской иконе Божией Матери и Дня народного единства. Каждый год число желающих участвовать в фестивале поражает, отметили в благочинии. В этом году отборочные туры прошли более 800 человек, на сцене представили творчество коллективы не только Первоуральска, но и Верхней Пышмы. Возраст участников был не ограничен, для конкурсантов была предоставлена возможность попробовать свои силы в 3-х номинациях: музыкально-патриотическая и музыкально-инструментальная композиции, танцевальные зарисовки. В каждой номинации фестиваля были определены победители и лауреаты I–III степеней.

В день празднования памяти святой Екатерины – Небесной покровительницы Екатеринбурга по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в Свердловской государственной академической филармонии состоится концерт народного артиста России, лауреата самых престижных международных конкурсов и фестивалей А. Любимова. Артист специально прилетит в этот день из Франции по приглашению Правящего архиерея Екатеринбургской епархии. В программе концерта – произведения Ф. Шопена, К. Дебюсси и В.А. Моцарта, которые артист исполнит как сольно, так и с камерным оркестром Свердловской филармонии.

Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии провела в гипермаркете «Сима-ленд» ежегодную благотворительную акцию «Детские улыбки», приуроченную ко Всемирному дню ребенка. В ходе благотворительной акции любой покупатель мог приобрести в торговом зале подарки для детей-сирот, ребят из многодетных и неполных семей, отметили организаторы. Добровольцы Службы милосердия помогали выбрать именно то, что порадует малышей. А за линией касс сестры милосердия с благодарностью принимали в празднично украшенные тележки подарки и денежные пожертвования для своих маленьких подопечных.

В отдел социального служения Екатеринбургской епархии для обмена опытом прибыл новый руководитель службы добровольцев Православной службы помощи «Милосердие» г. Москвы Д. Штатнова. Как рассказали в отделе социального служения, этот визит стал большой неожиданностью и честью для них, ведь обычно все происходит наоборот – сотрудники отдела епархии отправляются на обучение в Москву. В ходе недельного визита Д. Штатнова познакомилась с основными направлениями службы, посетила рабочие собрания отдела, побывала на собеседовании и обучении новых добровольцев, вживую увидела служение добровольцев в детской больнице, Автобусе милосердия и травматологической больнице.

30 ноября 2017 г. в Екатеринбургской духовной семинарии состоялась очередная встреча из серии «Диалог науки и религии». Тема семинара «События Библии как события истории: археологические экспедиции по библейским местам». Организаторами совместно выступают миссионерский отдел Екатеринбургской епархии и семинария. Семинар работает 5-й год. Его участники – ученые, в том числе естественники (физики, математики, биологи, медики), преподаватели вузов, священники, студенты. Организатор и бессменный руководитель семинара – Л.К. Конышева, к. биол. н., доцент ЕДС.

Закончена подача заявок на фестиваль чтецов, алтарников и хоровых коллективов в честь святой великомученицы Екатерины, который состоится 15 и 16 декабря в рамках празднования дня покровительницы уральской столицы. В этом году фестиваль пройдет в 14-й раз. Заключительный концерт фестиваля будет посвящен 100-летию подвига святой Царской Семьи. На конкурсное прослушивание детские хоровые коллективы представят по два литургических песнопения и по два произведения из классического, народного или детского репертуара. Напомним, что фестиваль святой Екатерины ежегодно проводится сектором церковно-приходских школ ОРОиК Екатеринбургской епархии. Около 1000 учащихся церковно-приходских школ, их родителей и педагогов съезжаются на этот праздник со всей митрополии.