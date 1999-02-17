Неделя: 45 новостей православной России

В Ижевске в 3-й раз открылся пункт временного пребывания бездомных в холодное время года «Теплый кров». Цель проекта – не дать замерзнуть людям, оказавшимся на улице в холодный период года; он был запущен зимой 2015–2016 гг. и сразу же показал свою эффективность: десятки бездомных получили ночлег, горячее питание, а некоторые даже смогли восстановить документы и начать ресоциализацию. Как и в прошлом году, палатка разместилась на площадке, выделенной Министерством социальной защиты Удмуртской Республики. Желающие помочь проекту могут принести продукты питания и теплую одежду.

В рамках VI Рождественских образовательных чтений Приамурской митрополии в хабаровских храмах был организован ряд тематических выставок духовной литературы. В храме Святого Преподобного Серафима Саровского действует выставка «Книжное слово о нравственности», на которой представлены различные издания, посвященные теме чтений – «Нравственные ценности и будущее человечества». В притворе храма Святой Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы проходит выставка-ярмарка книг «Души волшебное светило», где представлены сборники святоотеческого учения о нравственности и другая духовная литература.

В Законодательном собрании Челябинской области прошел круглый стол «Всемирный день добра. Творим добро, не попадая в руки мошенников». Он был организован уполномоченным по правам человека в Челябинской области М.Н. Павловой. Челябинскую епархию за круглым столом представлял руководитель социального отдела протоиерей Владимир Воскресенский. В частности, он рассказал, что церковные структуры тоже нередко сталкиваются с мошенниками, которые пытаются получить материальную помощь. Когда участники круглого стола подводили итоги, директор агентства маркетинговых решений Ю. Кульчицкая оценила опыт епархии как пример системной помощи категориям населения, нуждающимся в социальной поддержке.

По благословению Его Высокопреосвященства Павла митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского в сотрудничестве с департаментом культуры ХМАО-Югры и региональным молодежным общественным движением «Югра молодая православная» в концертном зале БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера» г. Ханты-Мансийска состоялся заключительный этап Окружного молодежного фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота в Югре». В заключительном этапе участвовали более 130 человек – победители первых этапов, приехавших со всего округа. Фестиваль проводился в целях формирования патриотических и духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, сохранения памяти о воинах, погибших при защите Отечества, и исторического и культурного наследия русского народа.

Якутская епархия в сотрудничестве с Институтом перевода Библии продолжит выпускать богословскую литературу на якутском языке. Состоялась встреча архиепископа Якутского и Ленского Романа с сотрудниками и руководством Института перевода Библии. Обсуждались планы дальнейшей совместной работы: после успешного опыта издания «Книги Притчей Соломоновых» на якутский язык, выполненный переводческим отделом епархии при содействии Института, запланированы переводы и издание книг Священного Писания, готовится словарь богословских и библейских терминов на якутском языке.

В Свято-Троицком кафедральном соборе г. Майкопа, по благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Тихона, архиепископа Майкопского и Адыгейского, состоялось собрание жен священнослужителей епархии. Перед началом собрания было совершено молебное пение. С приветственным словом к собравшимся от лица Правящего архиерея обратился благочинный 2-го Майкопского округа архимандрит Антоний (Яворский). С докладом на тему «Семья священнослужителя. Подвиг служения матушки» выступил протодиакон Виктор Еремин. Беседа проходила в теплой атмосфере за чашкой чая, во время разговора поднимались различные темы – духовно-нравственной жизни, воспитания детей в семьях священнослужителей и особого подвига матушки; решался организационный вопрос о создании «Клуба матушек».

В Барнауле в рамках Регионального этапа XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» проходят мероприятия направления «Социальное служение». На секции «Применение музыки в социальном служении» выступил протоиерей Сергий Холодков, заместитель руководителя Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии с докладом «Роль музыки в повышении жизнестойкости человека». Специальным гостем выступила Н. Фаустова, автор международного проекта «Колыбельные для всей семьи». Ее концерт «Песни на всю жизнь» прошел в Государственном музее истории, литературы и культуры Алтая.

В Амурском гуманитарно-педагогическом государственном университете открылся молодежный форум «ДНК (духовно-нравственная культура) – генетический код гражданина России». Работу Духовно-просветительского центра Амурской епархии в АмГПГУ студентам, среди которых было немало первокурсников, представила по благословению епископа Амурского и Чегдомынского Николая его руководитель Н.М.Оглоблина, обозначив главное: без знаний своей истории, своей культуры, укорененности в этой культуре, без веры патриотизма не бывает. Она пригласила и преподавателей, и первокурсников к более тесному знакомству с деятельностью центра и участию в реализации намеченных планов по духовному, нравственному и патриотическому развитию молодежи.

Мастер-класс по росписи северных пряников, козуль, прошел в паллиативном отделении областной детской больницы в Архангельске. Занятие провела сестра милосердия, мастерица Н. Матонина. «Пряники расписывали мамы, находящиеся в больнице с детьми. Козули, украшенные родными руками, порадовали тяжелобольных ребят», – рассказала Наталья. Сестры милосердия епархиального сестричества во имя Святой Царственной Мученицы Александры Феодоровны не первый год помогают детской областной больнице – каждую неделю они читают акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица» и на праздники передают подарки для игровых комнат в отделения клиники. Сестричество помогает и другим детским больницам.

В Нефтекамске состоялось открытие фотовыставки «По святым местам родного края». Фотовыставка проводится Нефтекамской епархией при финансовой поддержке грантового конкурса «Православная инициатива 2016–2017». Выставка представляет собой альманах храмов и монастырей северо-запада Башкортостана.

В Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике открылась выставка «Пастырь добрый», посвященная 100-летию возрождения Патриаршества и избранию Патриархом святителя Тихона. Открытие выставки посетили митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, духовенство, представители общественности и музейного сообщества, историки и реставраторы, семинаристы и воспитанницы регентского отделения. Выставка рассказывает о Патриархе Московском и всея Руси Тихоне – первом Патриархе советского периода. Патриарх Тихон тесно связан с ярославской землей.

Сборная команда «Святое Белогорье», в составе которой студенты Белгородского государственного института искусств и культуры и социально-теологического факультета имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) и Юридического института НИУ «БелГУ», заняла 1 место во II Всероссийской межвузовской Олимпиаде по духовно-нравственной культуре. Тема олимпиады была обозначена как: «Русская Православная Церковь. XX век». Финал Олимпиады проходил в Сочи на базе Сочинского института (филиала) РУДН и был посвящен памяти новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви.

В храме во имя Филарета Московского, расположенного в Брянской воспитательной колонии, прошел региональный этап конкурса православной иконописи среди осужденных «Канон», проводимого в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением». На суд жюри было представлено 23 работы осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях Брянской области. Иконы оценивались в трех номинациях: храмовая, аналойная и домашняя. «Работы осужденных выполнены на достаточно высоком художественном уровне и соответствуют тематике конкурса. Что же касается победителя конкурса – осужденного из колонии общего режима №6, то он, безусловно, имеет соответствующую подготовку и знаком с тонкостями иконописи. Простой художник, так не напишет, а его работы вполне могут занять свое место в любом храме», – подвели итоги конкурса члены Союза художников России.

Новгородская епархия

В приходском доме Сестричества милосердия будут проходить мастер-классы по изготовлению поделок для акции «Рождество идет в больницы», которую ежегодно проводит новгородское сестричество. Изделия будут проданы на ярмарке в конце декабря, а на вырученные деньги приобретут подарки на Рождество для маленьких и взрослых пациентов новгородских больниц и социальных учреждений. Все желающие могут приобрести рождественские подарки самостоятельно.

В воскресной школе Покровского собора в рамках XV Знаменских образовательных чтений, регионального этапа XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» прошла конференция «Церковь и Вооруженные Силы». В ней участвовали сотрудники епархиальных отделов, клирики епархии, окормляющие военные части. Опытом взаимодействия с Вооруженными Силами поделились клирики епархии протоиерей Александр Стребаков и протоиерей Михаил Бирюков. Доброй традицией Военной секции Знаменских чтений стала торжественная отправка новгородских призывников в ряды Российской армии.

По благословению митрополита Льва в спорткомплексе «Манеж» прошел XIV ежегодный спортивный фестиваль, во время которого состязались воспитанники воскресных школ Новгородского благочиния. Организаторами мероприятия выступили Новгородская епархия и спорткомплекс «Манеж». В нем участвовали команды воскресных школ из Великого Новгорода, Подберезья и Бронницы. Поддержать юных спортсменов пришли священнослужители епархии, прихожане храмов и все, кто неравнодушен к спорту и здоровому образу жизни.

В рамках XV Знаменских образовательных чтений, регионального этапа XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества», в воскресной школе храма Князя Александра Невского состоялся круглый стол «Церковь во взаимодействии с правоохранительными органами». Руководил работой секционного направления протоиерей Сергий Мельников. В нем участвовали священнослужители Новгородской митрополии, отвечающие за пастырское окормление воинских частей и силовых структур Новгородской области. По итогам круглого стола участники выразили удовлетворение сотрудничеством между Новгородской митрополией и правоохранительными структурами Великого Новгорода и области в деле духовного становления сотрудников данных ведомств и совместной работе по профилактике правонарушений.

Нижегородская епархия

В Нижегородской духовной семинарии проходили занятия очередной группы образовательного проекта «Православная культура», организованного в 2015 г. при взаимодействии отдела образования Нижегородской епархии и Нижегородского института развития образования. Занятия проводились для педагогов общеобразовательных организаций Нижегородской области, преподающих модуль ОПК в учебном курсе ОРКСЭ. Лекции прочитали преподаватели Нижегородской духовной семинарии иерей Александр Калаганов и Ю. Гуторов. Для педагогов была организована экскурсия по семинарии и Алексеевскому храму, которую провел студент НДС А. Лесников.

В архиерейской резиденции при кафедральном соборе во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий встретился с настоятелями храмов благочиннических округов Арзамаса и Арзамасского района Нижегородской епархии. В совещании участвовали секретарь Епархиального управления протоиерей Сергий Матвеев, благочинный округов Арзамаса и Арзамасского района протоиерей Игорь Медведев и руководители отделов епархии. В ходе встречи обсуждались различные актуальные вопросы жизни благочиний и приходов, перспективы их развития.

В г. Кулебаки Нижегородской области в музее истории и краеведения ПАО «Русполимет» прошел межрайонный семинар, организованный местным Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (ЦСОГПВИИ). Участниками встречи стали руководители и специалисты по социальной работе ЦСОГПВИИ, представители Выксунской епархии. Они собрались, чтобы познакомиться с опытом предоставления социальных услуг маломобильным гражданам с использованием современных технологий. Под руководством руководителя учреждения В.Мысляковой были созданы видеоматериалы, рассказывающие об истории и современности храмов Кулебакского благочиния. С ними знакомят людей, которые в силу недугов не могут выходить из дома и посещать церковь.

В Дальнеконстантиновском округе состоялось подведение итогов благочиннического этапа проводящегося в Нижегородской епархии фестиваля-конкурса фольклорного творчества «Свет Рождественской звезды». Конкурс, нацеленный на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, призван выявлять новые таланты и приобщать молодежь к православной культуре. Фестиваль проводился в 4-х номинациях. Победители окружного тура будут участвовать в епархиальном этапе конкурса.

Саранская епархия

По благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия в Саранском Епархиальном управлении состоялось первое заседание по проведению межрегиональных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества». На встрече обсуждался проект программы чтений, которые вот уже в 3-й раз соберут в Саранске ведущих ученых в области социально-гуманитарных наук. Это научное мероприятие ежегодно становится заметным событием в жизни Мордовии.

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий в ходе рабочего приема проработал ряд важнейших вопросов, касающихся развития епархии. С рядом клириков и благочинных глава митрополии обсудил темы внебогослужебной деятельности на приходах – рассматривались вопросы миссионерской, молодежной, катехизаторской работы. Тема миссионерской деятельности была продолжена в ходе совещания с председателем профильного епархиального отдела, благочинным Северо-Западного округа Саранска протоиереем Николаем Бябиным.

В храме в честь Казанской Иконы Божией Матери на Светотехстрое откроется фотовыставка, посвященная жизни Царственных Страстотерпцев – благоверного Царя Николая Александровича и его семьи. В актовом зале на цокольном этаже храма будет представлено более 100 старинных, в том числе редких, фотографий. Ее особенность – на ней можно увидеть снимки, которые ранее не были опубликованы в интернете. Все фотографии – не официальные, не парадные. Они рассказывают о повседневном быте, о частной жизни Царской Семьи, в том числе во время ссылки – в Тобольске и Екатеринбурге.

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий провел инспекцию ремонтно-строительных работ в учебном корпусе Саранской духовной семинарии. Его Высокопреосвященство детально ознакомился с проведенным ремонтом, после чего проверил процесс модернизации материально-технической базы учебного заведения. Митрополит Зиновий осмотрел фонды библиотеки семинарии.

Улан-Удэнская епархия

В Сретенском женском монастыре побывали воспитанницы спецучилища. Гостьи с радостью потрудились во славу Божию на монастырских послушаниях: в огороде, в храме, в трапезной, занимались фасовкой чая. Для девочек провели экскурсию и угостили обедом. Матушка игумения Ника провела беседы – как групповые, так и индивидуальные. Особенно важной и ценной оказалась мысль, что доверять Богу – это самый правильный путь. Что бы ни случилось, Господь всегда поможет, вразумит и все управит, главное – обратиться к Нему.

Учащиеся Воскресной школы Свято-Троицкого храма г. Улан-Удэ сотворили доброе дело – навели чистоту в аллее им. Э. Будаевой и порадовали концертом инвалидов, проживающих в специализированном Доме инвалидов-колясочников им. Э. Будаевой. Дети собирали весь мусор, лежащий вдоль пешеходных дорожек и под деревьями, убирая его в мешки. После уборки ребята переоделись в нарядную одежду и начали готовиться к концерту. Дни добра уже стали традиционным мероприятием для Воскресной школы. В прошлом году дети приезжали с пасхальным концертом в центр Всероссийского общества глухих и слабослышащих, предварительно даже учились жестовому общению.

Клирик Улан-Удэнской и Бурятской епархии освятил треть Шарагольского участка государственной границы протяженностью 18 км. На всем протяжении были освящены пограничные знаки, наблюдательные вышки, места вероятных нарушений. Ранее на приграничной полосе были установлены поклонные кресты: первый – в 2014 г., второй – в 2016 г.

ОРОиК Улан-Удэнской и Бурятской епархии совместно с комитетом по образованию г. Улан-Удэ был проведен Региональный этап XIII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». В конкурсе участвовали учащиеся воскресных церковно-приходских школ, государственных, муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, воспитанники дошкольных образовательных учреждений – всего было представлено более 500 работ. Все победители будут награждены дипломами, а участники – почетными грамотами и грамотами участника от епархии и Комитета по образованию г. Улан-Удэ.

Ростовская епархия

По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Меркурия в храме Святого Апостола Андрея Первозванного возрождается традиция совершения богослужений древним русским православным чином, по которому на Руси служили до ХVII в. Головщик и певчие храма прошли обучающий недельный курс в Патриаршем центре древнерусской богослужебной традиции в Москве. Занятия вели преподаватели Центра, головщики воскресного клироса Д. и В. Григорьевы, авторы нескольких десятков научных и учебно-методических работ по истории, теории и практике русского церковного пения. Певчие ознакомились с особенностями прочтения знаменной нотации, тонкостями характера и манеры исполнения песнопений древнерусской традиции.

В Свято-Георгиевской православной средней общеобразовательной школе прошла встреча учеников с духовным попечителем образовательного учреждения иереем Андреем Мироновым. Беседа была посвящена духовному наставничеству учащихся школы. Батюшка рассказал ученикам о важности наставничества в приобретении ими опыта, чтобы в дальнейшем им руководствоваться – в какой-то степени это опыт Церкви, он беседовал со школьниками о духовно-нравственных принципах христианской жизни, об актуальности их в современном мире.

В рамках межведомственного проекта «Нить Ариадны» в Донской государственной публичной библиотеке при содействии заведующей отделением информационного и справочно-библиографического обслуживания Э.И. Старовойтенко прошел круглый стол «Агрессия в обществе. Творчество В.С. Высоцкого». Епархию представлял исполняющий обязанности руководителя отдела по тюремному служению иерей Александр Кушнир. Священник рассказал собравшимся о причинах, вызывающих гнев, его разрушительном действии на человека, о методах борьбы с ним с помощью молитвы.

Руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии, председатель РРОБО Православной службы помощи «Милосердие-на-Дону» иерей Евгений Осяк участвовал в конференции «Ценностные основы и исторические традиции российской благотворительности» в Общественной палате РФ. Он поделился опытом практической реализации благотворительных проектов, сохранения и продвижения традиций и ценностных основ благотворительности, рассказал о ярком примере возрожденной традиции в благотворительности, объединившем лучшие исторические примеры российской благотворительности и современные технологии – проекте «Белый цветок», который успешно реализуется на протяжении ряда лет на донской земле.

Рязанская епархия

Студенты Рязанского филиала Московского государственного института культуры в сопрождении и.о. декана факультета искусств и социально-культурных технологий С.Карасевой совершили поездку в Санкт-Петербург. Их ожидало знакомство с памятниками православной культуры. Поездка стала возможной благодаря сотрудничеству вуза с Рязанской епархией, в рамках продолжения совместного проекта епархии и учебного заведения. Куратором проекта от молодежного отдела епархии в очередной раз выступил иерей Владимир Васильев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Глебово Рязанского района.

Слушатели взрослой группы воскресной школы Христорождественского собора и храма Спаса-на-Яру совершили паломничество к мощам святого Патриарха Тихона. Сначала дорога паломников лежала в Донской монастырь. Директор школы священник Евгений Аленин провел экскурсию по обители, в том числе по ее старинному некрополю. Поездка, приуроченная к 100-летию начала гонений на Русскую Церковь, завершилась посещением Сретенского монастыря на Лубянке. Здесь в мае был освящен новый величественный собор в честь Воскресения Христова и в честь всех Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

В РГУ имени С.А. Есенина прошел круглый стол по итогам реализации проекта-победителя Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2016–2017». В нем участвовали руководитель Информационно-аналитического отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков, редактор информационно-просветительского портала «Логосъ» С. Конькова, будущие журналисты, обучающиеся на 3 и 4 курсах. «20 приходских историй» – так называется совместный медиапроект портала Рязанской епархии «Логосъ» и кафедры журналистики. Чтобы участвовать в нем, студенты прошли отборочный этап – журналистский конкурс студенческих работ. После него были поездки по сельским и городским приходам епархии в поисках информации о храмах и монастырях, о святынях, о людях. В итоге на портале «Логосъ» вышло 20 публикаций.

В Борисо-Глебском соборе Рязани побывала с экскурсией группа студентов Медицинского университета. Все молодые люди приехали учиться в вуз из-за границы (Индии и Ганы) и русским языком владеют в минимальных объемах. Клирик собора протоиерей Виталий Рыбаков знакомил гостей с историей и святынями одного из древнейших рязанских храмов через переводчика. Несмотря на языковой барьер, эмоциональных преград в общении не было совершенно. Экскурсанты бурно выражали свою благодарность и восторг от совершенно новых в их жизни впечатлений – ранее с Православием они практически не были знакомы.

Чебоксарская епархия

Стало доброй традицией проведение праздника казачьей культуры в содружестве с Общественной организацией «Община казаков Чувашской Республики» – в этом году он состоялся в 3-й раз. С напутственными словами к собравшимся обратился председатель Епархиального отдела по работе с молодежью, настоятель храма Сретения Господня с.Чемурша Чебоксарского района, протоиерей Максим Курленко, совершив краткий молебен. В своем выступлении он говорил о Православной вере – духовной основе казачества, которая происходит из безграничной любви к родине, бережном отношении к традициям предков. Он призвал молодых людей хранить Православную веру.

По благословению главы Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы в МТВ-центре г. Чебоксары открылась VII Православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». Перед открытием выставки был совершен молебен, который возглавил председатель Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Чебоксарской епархии протоиерей Георгий Орлов. В открытии выставки участвовали секретарь Чебоксарской епархии протоиерей Николай Иванов и духовенство Чувашской митрополии. В числе многочисленных гостей выставку посетил замминистра культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики А.В. Тимофеев.

В библиотеке – социально-информационном центре – филиале им. К. Иванова продолжается работа православного клуба «Живое слово». Первое занятие было посвящено основам Православной веры. Оно так и называлось «Азы Православия». Протоиерей храма Новомученников и Исповедников Российских г.Чебоксары отец Сергий Гаврилов рассказал присутствующим о церковной иерархии, ответил на многие насущные вопросы, с которыми периодически сталкивается каждый православный христианин: как правильно подготовиться к Крещению, кого выбрать в восприемники своему ребенку, когда проводить отпевание и как организовывать поминальные обряды?

В Чебоксарах в зале Национальной библиотеки состоялся Духовно-просветительский вечер «Свет просвещения». Организатор вечера – редакция радиовещания Национальной телерадиокомпании Чувашии и ведущая вечера редактор религиозных программ на радио Р.Т. Деменцова – постарались создать уютную, теплую и непринужденную обстановку для участников и гостей библиотеки. Участниками встречи с радиослушателеми стали священники ведущие радиопрограммы «Свет просвещения» на чувашском языке на Национальном радио, среди них избранный и нареченный епископом Мариинско-Посадским архимандрит Игнатий (Суранов) и духовенство Чувашской митрополии.

Тобольская епархия

В престольный праздник храма Архангела Михаила в дер. Зубарево открывается первый православный детский мини-сад «Русь». Он расположен на просторном благоустроенном участке, где есть зона отдыха и чудесная детская площадка. Распорядок дня включает в себя не менее 2 – 3-х часов занятий и игр на воздухе (по погодным условиям), самые разнообразные игровые и увлекательные занятия в течение дня. Календарь событий в детском саду базируется на культуре русского народа и направлен на воспитание малышей в духе Православия.

В Тюмени пройдет «Неделя за Жизнь – Михайловские дни». В эти дни акции в поддержку законодательной инициативы о запрете абортов пройдут во многих регионах РФ и странах зарубежья. Будет организована благотворительная ярмарка, сбор средств от которой направится на проект помощи беременным женщинам и мамам с детьми «Дом для мам». Этот проект реализуется комиссией по защите семьи, материнства и детства Тобольской митрополии в Тюмени. Пройдет акция «Архангел Михаил за жизнь!», в ходе которой будут зажжены свечи перед 100 ангелочками в память о детях, которым не дали родиться. Такое количество детей ежедневно убивается в тюменской области с согласия их родителей.

В Выставочном зале г.Тюмени прошла XII предрождественская Сибирская Православная выставка-ярмарка «Духовные традиции и богатство России». Ежегодная выставка объединила более 150 участников (их география весьма обширна – Россия, Украина, Беларусь, Греция), среди которых монастыри, храмы, общественные организации, иконописные мастерские, издательские дома, пасеки, винодельческие, текстильные предприятия, валяльные фабрики. Здесь были представлены церковная утварь, печатная продукция, ювелирные изделия, посуда, сувениры и изделия народных промыслов, в программу вошли концертные выступления воскресных школ Тюменского благочиния, презентации отделов Тобольской митрополии, демонстрация фильмов.

Тюменцы и жители соседних регионов встречали День благодарения Сибири. Этот праздник полюбился горожанам и стал доброй традицией. День Сибири был учрежден в 1881 г., когда отмечалось 300-летие присоединения Сибири к Российскому государству, начавшегося с похода дружины Ермака в 1581 г. С приходом советской власти День Сибири был забыт и начал возрождаться только в начале 2000-х. Сейчас год от года праздник набирает популярность. В этот день сибиряки не только прославляют родной край, но и вспоминают людей, которые его прославили. Днем у поклонного креста в Историческом сквере Тюмени митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершил поминальную литию о Ермаке и его товарищах, первопроходцах и основателях Тюмени.