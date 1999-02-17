Приход полкового священника нуждается в поддержке

Екатеринбург, 28 ноября, «Православная газета». Минувшее воскресенье запомнится прихожанам храма во имя святителя Ермогена г. Екатеринбурга (пер. Замятина, 44) сразу несколькими событиями. Настоятель прихода иерей Владимир (Устинов) совершил чин освящения новой храмовой иконы святителя Спиридона Тримифунтского, написанной им самим (отец Владимир – профессиональный художник). Воспитанники воскресной школы побывали в лесу на уроке Школы выживания. А взрослые устроили субботник – шестой на неделе. Из-за того, что не все могут собраться в один день, все помогают храму в режиме индивидуальных графиков, а потому работа не прекращается практически никогда.

Дело в том, что помещение, переданное приходу в безвозмездное пользование под храм администрацией Екатеринбурга, очень нуждается в капитальном ремонте - ранее здесь размещалась библиотека. За много лет эксплуатации здания краска на стенах облупилась, штукатурка обветшала, но главное - протекает крыша, требуется капремонт систем теплоснабжения и электропроводки, словом, практически все нужно сделать заново.

В субботнике принял участие и атаман станицы «Уральская», а его помощник - электрик по специальности помог починить электропроводку. Теперь стоит задача вставить 4 окна на первом этаже, но денег у маленького прихода, расположенного на окраине Екатеринбурга, нет. Контакты для желающих поддержать приход полкового священника иерея Владимира (Устинова): г. Екатеринбург, пер. Замятина, д.44. Телефон: +7 (922) 174-21-33, e-mail: o.Vladimir2@mail.ru, o.Vladimir2Ustinov@yandex.ru. Skype: o.vladimir-ustinov.