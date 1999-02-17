В День матери суворовцам рассказали о силе материнской любви

Екатеринбург, 28 ноября, «Православная газета». Дню матери посвятили праздничное мероприятие в Екатеринбургском суворовском военном училище. Его участниками стали суворовцы всех курсов, их педагоги и родители. Открыл праздник духовник училища руководитель Молодежного отдела Екатеринбургской епархии, настоятель прихода во имя св. вмч. Георгия Победоносца в микрорайоне Сортировочный г. Екатеринбурга протоиерей Александр Сандырев. Отец Александр поздравил матерей курсантов и женщин-педагогов и обратился к воспитанникам СВУ.

Священник напомнил о фразе «впитать с молоком матери ...» и объяснил, что в ней заложен настоящий мировоззренческий фундамент, за что мы и благодарны нашим матерям. Отец Александр сказал также о великой материнской любви, настолько сильной и безусловной, что она помогает оступившемуся вырваться из любой пропасти и решить любые проблемы. Именно материнская любовь дает человеку силу не сдаваться и находить цель и смысл в жизни, заключил он и привел пример благодарной любви к Матери Иисуса Христа, который будучи на Кресте, не забыл о Ней и завещал своему любимому ученику стать Ее сыном. Затем суворовцы показали концерт, подготовленный специально к Дню матери.

Суворовское училище и Отдел по делам молодежи Екатеринбургской епархии успешно сотрудничают на протяжении пяти лет. Специалисты отдела регулярно проводят для курсантов диспуты, беседы, а также интеллектуальную игру по истории Отечества «Познай истину» и спортивно-прикладную игру «Зарница», содействуя таким образом духовно-нравственному и историко-культурному воспитанию курсантов Суворовского училища.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями и Молодежный отдел Екатеринбургской епархии.