Скульптура Эрнста Неизвестного «Маски скорби» появилась у мемориала жертвам политических репрессий

Екатеринбург, 28 ноября, «Православная газета». На территории мемориала жертвам политических репрессий на 12-м километре Московского тракта вблизи Екатеринбурга в присутствии первых лиц областной власти состоялось торжественное открытие скульптуры Эрнста Неизвестного «Маски скорби». Монумент представляет собой два лица, одно из которых обращено на восток, другое – на запад. Высота скульптуры три метра, общий вес шесть тонн. Установка монумента «Маска Скорби. Европа – Азия» – дань памяти жертвам политических репрессий, всем невинно пострадавшим, попавшим под смертельный пресс тоталитарного режима. Также это дань уважения творчеству скульптора с мировым именем, мужественного человека Эрнста Неизвестного.

По просьбе Аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области помощь в охране правопорядка оказали казаки Екатеринбургского отдельского казачьего общества «Исетская линия» «Пятый отдел ОКО» под руководством вновь избранного атамана отдела Андрея Третьякова. Казаки, входящие в Екатеринбургский гарнизон Оренбургского войскового казачьего общества, получили инструктаж и при тесном сотрудничестве с работниками полиции отдежурили в течении всего мероприятия.