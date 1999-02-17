Для студентов подготовительного курса Учительской семинарии провели экскурсию по храму

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Екатеринбург, 28 ноября, «Православная газета». В минувший четверг завершилась сессия в Православной учительской семинарии г. Екатеринбурга. Студенты успешно сдали свой первый экзамен по Священной истории Нового Завета, а также прослушали лекции по Священной истории Ветхого Завета и педагогике, где говорили о факторах духовного развития: участии детей в таинствах Церкви, о молитве и посте, о необходимости благочестивого примера родителей для воспитания детей, о создании духовной среды, духовном чтении и домашней обстановке. По традиции для студентов подготовительного курса организовали паломническую поездку в воскресную школу храма в честь Казанской иконы Божией Матери г. Екатеринбурга, где будущие законоучителя побывали на экскурсии, а педагоги со стажем поделились с ними опытом преподавания.