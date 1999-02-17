Выставка к 170–летию со дня рождения императрицы Марии Федоровны открылась в Центре «Царский»

Екатеринбург, 28 ноября, «Православная газета». В библиотеке «Державная» открылась выставка «Императрица Мария Фёдоровна», подготовленная к 170–летию со дня рождения супруги Императора Александра III, матери Императора Николая II. Экспозиция знакомит с книгами российских историков Александра Боханова и Юлии Кудриной, рассказывающих о событиях жизни Марии Федоровны от юности до ее кончины. Есть также книги об окружении Марии Федоровны авторов Ольги Куликовской–Романовой (супруги внука Императрицы Тихона Николаевича) «Духовник Императрицы» и Тимофея Ящика «Воспоминания лейб-казака».

На выставке представлены особо ценные экспонаты из редкого фонда библиотеки «Державная». Среди них книга Владимира Звегинцова «Кавалергарды в великую и гражданскую войну. 1914 – 1920 год» с фотографией Марии Федоровны (на протяжении многих лет она являлась шефом ряда армейских полков, в том числе Кавалергардского и Кирасирского), а также копии уникальных фотографий, в том числе сделанных на праздновании серебряной свадьбы Императора Александра III и Императрицы Марии Федоровны в окружении членов Императорской семьи (осенью 1891 года на юбилей в Ливадию были приглашены все русские великие князья и княгини, родственники со стороны Императрицы Марии Федоровны из Дании).

Адрес центра «Царский»: г. Екатеринбург, ул. Царская, 8. Вход свободный. Телефон для справок: (343) 371-71-67.

Справка:

В 2017 году со дня рождения Российской Императрицы, супруги Императора Александра III и матери Императора Николая II Марии Федоровны исполнилось 170 лет (родилась 26 ноября 1847 г.). Принцесса Дагмар была четвертым ребенком принца Люксборгского, будущего короля Дании Христиана IX, представителя королевской династии от начала 17 века.

Торжественное бракосочетание Великого князя Александра Александровича (сына Александра II) и датской принцессы Дагмар состоялось в Санкт-Петербурге в церкви Зимнего дворца 9 ноября 1866 г. после принятия ею Православия и наречения Марией Федоровной. У Великокняжеской четы родилось 6 детей: первенец Николай (будущий Государь Николай II); в 1869 Александр (умер в младенчестве); в 1871 г. Георгий (в молодости заболел туберкулезом и в 1899 году скончался); и младшие дети – Ксения (1875 -1960), Михаил (1878 - 1918), Ольга (1882 -1960).

С первых дней пребывания в России цесаревна Мария Федоровна интересовалась русской литературой, музыкой, изобразительным искусством. Оба августейших супруга были художественно одаренными людьми, и любовь к прекрасному укрепила их брачный союз на долгие годы. Всю свою жизнь Мария Федоровна жила по законам веры в божественный промысел. «Это все Божья милость, что будущее сокрыто от нас и мы не знаем заранее о будущих ужасных несчастьях и испытаниях; тогда бы мы не смогли бы наслаждаться настоящим и жизнь была бы лишь длительной пыткой», — писала она накануне своего сорокалетия.

На долю этой женщины пришлось немало страданий: смерть любимого мужа, гибель старшего сына Николая II и его семьи, а также младшего сына Михаила; изгнание, унижения, безденежье, крах Российской Империи. Но она смогла все преодолеть и научилась находить луч света надежды даже в непроглядной тьме окружающей действительности. Из письма Марии Федоровны греческой королеве Ольге 18 марта 1917 года:

«Я не пойму, как я жива после того, как обошлись с моим бедным, любимым Сыном. Я благодарна Богу, что была у Него в эти ужасные 5 дней в Могилеве, когда Он был так одинок и покинут всеми. Это были самые страшные дни в моей жизни. Слишком сильные испытания посылает нам Господь, и мы должны нести их с достоинством, не ропща. Но так нелегко терпеть, когда вокруг такая людская злоба и ярость. Какие унижения и какое равнодушие пережил мой несчастный Ники, я не могу тебе передать. Если бы я не видела это своими глазами, я бы никогда не поверила. Он был как настоящий Мученик, склонившийся перед неотвратимым с огромным достоинством и неслыханным спокойствием. Только однажды, когда мы были одни, он не выдержал, и я одна только знаю, как он страдал и какое отчаяние было в его душе! Он ведь принёс жертву во имя спасения своей страны, после того как командующие генералы телеграфировали ему и просили его об этом. Все они были одного мнения. Это единственное, что он мог сделать, и он сделал это! Можешь себе представить, что я чувствовала, когда прощалась с моим любимым несчастным сыном, не зная, надолго ли мы расстаёмся и увидимся ли снова. Моя душа разрывалась, и я никогда не смогу это забыть».

Мария Федоровна прожила 81 год. До последнего своего часа она оставалась русской царицей, сохранившей в сердце сострадание и любовь к России, веру в Бога и надежду на Его милость. Отошла в мир иной 13 октября 1928 года вдалеке от России, в дачном пригороде Копенгагена Клампенборге.