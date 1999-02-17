Участников межрегионального турнира по боксу напутствовал священник-боксер

Екатеринбург, 27 ноября, «Православная газета». В минувшую среду в ДС «Салют» г. Каменска-Уральского участники XVIII Межрегионального турнира по боксу наблюдали необычную картину – у ринга находился священник. Им оказался клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Георгий Смирнов - воспитанник заслуженного тренера СССР Алексея Дементьева, в прошлом чемпион Свердловской области по боксу.

Турниры по боксу в Каменске-Уральском проводятся в память двух легендарных спортсменах, чьими именами гордится город и страна: заслуженного тренера СССР Алексея Дементьева и его ученика - чемпиона мира Юрия Александрова. Обращаясь к спортсменам, батюшка посоветовал поучиться у Юрия Александрова его манере ведения боя (легкости, скорости) и пожелал ребятам выходить на ринг не с ненавистью к сопернику, а с уважением. Отец Георгий рассказал и о том, что Юрий Александров был верующим человеком. На средства фонда легендарного спортсмена в п. Новый Быт Каменского района выстроен храм в честь иконы Божией Матери «Иверская».