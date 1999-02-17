Устроители акции «Детские улыбки» подвели итоги

Екатеринбург, 27 ноября, «Православная газета». Итогом благотворительной акции «Детские улыбки», проведенной в гипермаркете «Сима-Ленд» сестрами и добровольцами Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии накануне Всемирного дня ребенка, стали 399 подарков и 16 008, 70 рублей. Акция проводилась в пользу детей из малоимущих семей, детей-сирот и детей-инвалидов. Отзывчивые горожане дарили детям товары для новорожденных (ползунки, погремушки, соски и т.д. - всего 23 единицы), памперсы (28 упаковок), средства гигиены (мыло, шампуни, пенки для ванн и т.д. - 72 единицы), товары для творчества (краски, альбомы, пластилин, цветная бумага – 106 ед.), продукты детского питания (41 ед.), детскую одежду (31 ед.), игрушки (82 шт.). Подарили также тазик, плед и даже снегокат.

Организаторы акции результатом очень довольны: посетители охотно жертвовали обездоленным детям самое необходимое, волонтеры рассказывали о подопечных и их нуждах, сестры милосердия, принимая подарки, записывали имена всех благотворителей и их родных, чтобы помолиться о здравии этих людей на молебне великомученику и целителю Пантелеимону. Маленьким благотворителям вручали яркие воздушные шары – за то, что они жертвовали другим детям купленные родителями игрушки. В ближайшее время подарки будут сформированы и вручены подопечным направления «Семейный патронаж», а также обитателям православного приюта для женщин с детьми «Нечаянная радость».