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Воспитанники клуба «Добрыня» очистили лес от мусора

Екатеринбург, 27 ноября, «Православная газета». В минувшее воскресенье воспитанники военно-патриотического клуба «Добрыня», действующего при екатеринбургском храме во имя священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, осуществили выход в лес. День начался с Литургии, во время которой дети по традиции причастились Святых Христовых Таин. На уроке Закона Божия они изучали очередную заповедь, а после занятия отправились в лес – на своеобразный урок ОБЖ, тему которого посвятили ориентированию на местности. Настоятель храма во имя св. Ермогена полковой священник Владимир Устинов считает уроки Школы выживания для детей одними из важнейших. Ребята учились разжигать костры всех видов, жарили сосиски, пили горячий чай. А поскольку в мероприятии приняли участие и родители, получился настоящий семейный праздник. Урок в Школе выживания завершился субботником: сначала дети убрали за собой, а затем провели уборку и вокруг, потому что мусора в лесу оказалось немало.

 
 
 

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