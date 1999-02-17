Студенты медицинского колледжа Нижнего Тагила подискутировали о добрачных отношениях

Екатеринбург, 27 ноября, «Православная газета». В медицинском колледже Нижнего Тагила прошли очередные заседания молодежного дискуссионного клуба «Черное и белое». Студенческой аудитории предложили поговорить о добрачном периоде и предбрачных отношениях. В заседаниях клуба приняли участие представители информационного отдела Нижнетагильской епархии, Скорбященского монастыря и добровольческой службы милосердия при отделе социального служения Нижнетагильской епархии. Экспресс-опрос, проведенный организаторами встречи, показал: по мнению молодежи, заключать брак вовсе не обязательно. Такая позиция основана на примерах сожительства вне брака старшего поколения – родителей или родственников.

Согласно исследованиям Росстата, в 2017 году на 1000 заключенных браков пришлось 829 разводов, что на 13% ниже, чем в 2013 году. Однако процент снизился не по причине заинтересованности мужчин и женщин в сохранении семьи, а в связи с тем, что в России браки стали регистрировать реже. Эксперты дискуссионного клуба назвали царящую в обществе атмосферу «антисемейной» и постарались объяснить молодежной аудитории, что семья является незыблемой ценностью. По представлению студентов-медиков, добрачные отношения — важный период изучения друг друга. Задача экспертов заключалась в том, чтобы подсказать молодым, чем и как наполнить этот замечательный период жизни человека, помогающий раскрыть личности будущих супругов. И принять правильное решение.