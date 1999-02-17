Православная газета

Православная газета

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Служба психологической помощи открылась в Нижнетагильской епархии

Екатеринбург, 27 ноября, «Православная газета». По благословению епископа Нижнетагильского и Серовского Иннокентия в Нижнетагильской епархии открылась служба психологической помощи. Консультации в г. Нижнем Тагиле и Кировграде будет проводить православный психолог. Основные направления работы включают психологическое консультирование по проблемам семьи; психологическую поддержку и консультирование лиц в критической жизненной ситуации (переживающих горе, тяжелое заболевание, инвалидность, потерю работы и т.д.); психологическую помощь трудным детям и трудным родителям. В случае необходимости будет осуществляться и психологическое сопровождение подростков и молодежи. Также психологическая помощь будет оказана прихожанам - на разных этапах возрастных кризисов, лицам с зависимостями и созависимостями. Контакты: 8 (950) 554-83-65, e-mail: pospelowa.olga2015@yandex.ru. Запись на прием открыта.

 
 
 

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