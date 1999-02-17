Представители Министерства обороны ознакомились со святынями монастыря на Ганиной Яме

Екатеринбург, 27 ноября, «Православная газета». С экскурсией монастырь святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма г. Екатеринбурга посетила группа генералов и офицеров Министерства обороны Российской Федерации. Генералы и офицеры ознакомились со святынями монастыря в 7 храмах, побывали у Поклонного креста-мощевика и шахты №7, в которую были сброшены тела членов Царской семьи после убиения, поставили в храмах свечи о здравии и упокоении родных и близких. Сотрудники музейно-выставочного центра подробно рассказали офицерскому составу Министерства обороны России об истории каждого экспоната, освещающими жизнь святой Царской семьи, в частности, в период ссылки последнего Российского Императора в Екатеринбург.

Верность долгу, Отечеству – неизменный приоритет российских военных, а потому история святых Царственных страстотерпцев вызвала у генералов и офицеров Министерства обороны России особый интерес. Они оценили честь и мужество, проявленные Царской семьей в самый драматичный период российской истории, ощутили всю глубину и значение подвига Государя Николая II и его семейства. Услышанное во время экскурсии способствовало их пониманию того, почему Православная Церковь почитает святых Царственных страстотерпцев.