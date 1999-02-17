Казаки и кадеты Среднего Урала провели фестиваль «Мужское братство»

Екатеринбург, 27 ноября, «Православная газета». На ежегодный казачий фестиваль «Мужское братство» в село Ильинское съехалось более 200 казаков и кадет из разных городов Уральского региона. Фестиваль, организованный при поддержке администрации городского округа Богданович, Управления образования Среднеуральским отделом Оренбургского войскового казачьего общества и казаками станицы «Богдановичская», стартовал открытым чемпионатом по рубке шашкой (Свердловское отделение Федерации рубки шашкой «Казарла»). Эстафету продолжил казачий оружейный турнир, который прошел в спортзале ильинской школы под руководством мастеров Школы отечественных единоборств «Урал» Челябинской области. Казаки и кадеты показали умение и навыки ножевого боя и боя на спортивных шашках.

В рамках программы двухдневного слета пикетов общественного движения «Казачий Дозор» состоялись также занятия по основам православной культуры, истории Дома Романовых, интеллектуальные викторины и конкурсы. Девушки посетили занятия по традиционной женской культуре, а юноши – по казачьему воинскому ремеслу. Казачий смотр завершился большой командной гонкой с препятствиями и стрельбой по мишеням из лазерной винтовки «Лазерная пуля», который организовали и провели представители филиала «Фонда А.В. Шипулина» и спортивного клуба «Старт» города Ревда.