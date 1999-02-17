Группа дневного пребывания открылась при храме св. Екатерины в Первоуральске

Екатеринбург, 27 ноября, «Православная газета». В минувший четверг в группе дневного пребывания «Катюша», организованной при храме во имя святой великомученицы Екатерины Первоуральского благочиния на средства грантового конкурса благотворительного фонда «Синара», был совершен чин освящения помещения. Ясли рассчитаны на двенадцать детей от полутра до трех лет. Помещение полностью рассчитано на комфортное пребывание детей - здесь есть раздевалка, игровая и ванная комнаты, спальня, оборудованные в полном соответствии с санитарными нормами. Что немаловажно, ясли расположены на территории лесополосы, это позволит детям гулять на свежем воздухе в экологически чистой зоне. Присмотр за детьми будут осуществлять воспитатели с профессиональным педагогическим образованием.

Руководитель Отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко назвал появление в Первоуральске группы дневного пребывания «Катюша» уникальным опытом для такого сравнительно небольшого города. Идея создания ясель появилась в результате работы приюта «Мать и дитя», где проживают женщины, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Теперь у мам есть возможность работать, оставляя детей на попечение воспитателей группы. Возможность стать воспитанниками группы могут все дети, но приоритет остается за матерями-одиночками и семьями, попавшими в сложные ситуации.